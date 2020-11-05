Прекратен продукт
246E9QDSB/00
Зашеметяващ цвят, стилен дизайн
Мониторът Philips E Line разполага със стилен дизайн и невероятна характеристика на картината. Full HD дисплеят с тясна рамка с Ultra Wide-Color ви предоставя реалистични визуални ефекти. Насладете се на превъзходно гледане в стилен дизайн.
E Line
24 (23,8"/60,5 см диаг.)
1920 x 1080 (Full HD)
"Philips се ангажира с използването на устойчиви, екологични материали в цялата си гама монитори. Всички пластмасови части на корпусите, метални части на шаситата и опаковъчни материали са 100% годни за рециклиране. При някои избрани модели използваме до 65% рециклирани пластмаси. Стриктното спазване на стандартите на Европейската система за ограничаване употребата на опасните вещества гарантира съществено намаляване или избягване на токсични вещества, например олово. Съдържанието на живак в мониторите с подсветка със CCFL е значително намалено и е равно на нула при мониторите със светодиодна подсветка.
Поради начина, по който се управлява яркостта на екраните с LED подсветка, някои потребители забелязват премигване на екрана си, което причинява умора на очите. Технологията Flicker-Free от Philips прилага ново решение, за да регулира яркостта и да намали премигването за по-комфортно гледане.
Устройството, готово за HDMI, има целия необходим хардуер за приемане на входен сигнал по мултимедиен интерфейс с висока детайлност (HDMI). HDMI кабел гарантира висококачествени видео и аудио сигнали, и всички предавани по един кабел от компютър или произволен брой аудио-видео източници (включително цифрови приставки, DVD плейъри, A/V приемници и видеокамери).
4.9
от 5
7
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
05/11/2020
Україна
Чудовий монітор
Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Дата на използване 2019-10-05
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Дата на използване 2019-10-05
Jhin 99
21/08/2020
Україна
Чудовий монітор за такі гроші!!!
Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Дата на използване 2020-04-20
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Дата на използване 2020-04-20
Taniapopova
01/04/2019
Україна
Чудовий монітор!
Якісна передача кольорів та просто неймовірне зображення! Все настільки реалістично. що мимоволі виникає бажання зазирнути за монітор. Підключила до нього приставку цифрового телебачення - якість краще за телевізор!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226E9QDSB РК-монітор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226E9QDSB РК-монітор
Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.
Максималната резолюция работи само за HDMI входа.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Advanced Micro Devices, Inc 2020. Всички права запазени. AMD и стрелката лого на AMD, AMD FreeSync™ и комбинации от тях са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc. Другите имена на продукти в тази публикация са само за идентификационни цели и могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици.
Зона NTSC, базирана на CIE1976
Зона sRGB, базирана на CIE1931
Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.