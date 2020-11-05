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Прекратен продукт

LCD монитор с Ultra Wide-Color

246E9QDSB/00

4.9

| (7) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Зашеметяващ цвят, стилен дизайн

Мониторът Philips E Line разполага със стилен дизайн и невероятна характеристика на картината. Full HD дисплеят с тясна рамка с Ultra Wide-Color ви предоставя реалистични визуални ефекти. Насладете се на превъзходно гледане в стилен дизайн.

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Зашеметяващ цвят, стилен дизайн

  • E Line

  • 24 (23,8"/60,5 см диаг.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Екологичните материали отговарят на основните международни стандарти

"Philips се ангажира с използването на устойчиви, екологични материали в цялата си гама монитори. Всички пластмасови части на корпусите, метални части на шаситата и опаковъчни материали са 100% годни за рециклиране. При някои избрани модели използваме до 65% рециклирани пластмаси. Стриктното спазване на стандартите на Европейската система за ограничаване употребата на опасните вещества гарантира съществено намаляване или избягване на токсични вещества, например олово. Съдържанието на живак в мониторите с подсветка със CCFL е значително намалено и е равно на нула при мониторите със светодиодна подсветка.

По-малко умора на очите с технологията Flicker-Free

Поради начина, по който се управлява яркостта на екраните с LED подсветка, някои потребители забелязват премигване на екрана си, което причинява умора на очите. Технологията Flicker-Free от Philips прилага ново решение, за да регулира яркостта и да намали премигването за по-комфортно гледане.

HDMI гарантира универсална цифрова свързаност

HDMI гарантира универсална цифрова свързаност

Устройството, готово за HDMI, има целия необходим хардуер за приемане на входен сигнал по мултимедиен интерфейс с висока детайлност (HDMI). HDMI кабел гарантира висококачествени видео и аудио сигнали, и всички предавани по един кабел от компютър или произволен брой аудио-видео източници (включително цифрови приставки, DVD плейъри, A/V приемници и видеокамери).

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

7

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор

Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Дата на използване 2019-10-05

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Дата на използване 2019-10-05

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор за такі гроші!!!

Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Дата на използване 2020-04-20

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Дата на използване 2020-04-20

01/04/2019

Україна

Україна

Чудовий монітор!

Якісна передача кольорів та просто неймовірне зображення! Все настільки реалістично. що мимоволі виникає бажання зазирнути за монітор. Підключила до нього приставку цифрового телебачення - якість краще за телевізор!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 226E9QDSB РК-монітор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 226E9QDSB РК-монітор

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      2. Максималната резолюция работи само за HDMI входа.

      3. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      4. Advanced Micro Devices, Inc 2020. Всички права запазени. AMD и стрелката лого на AMD, AMD FreeSync™ и комбинации от тях са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc. Другите имена на продукти в тази публикация са само за идентификационни цели и могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици.

      5. Зона NTSC, базирана на CIE1976

      6. Зона sRGB, базирана на CIE1931

      7. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.