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Прекратен продукт

LCD монитор с Ultra Wide-Color

246E7QDAB/00

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Наситени, реалистични цветове

Този възхитителен широкоекранен дисплей с Ultra Wide-Color предлага реалистични цветове, обвити във вдъхновен от елегантността дизайн, за светла и свежа атмосфера във всеки дом или офис.

Виж всички предимства

в елегантен дизайн

Наситени, реалистични цветове

  • E Line

  • 24 (видими 23,6"/59,9 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

По-малко умора на очите с технологията Flicker-Free

Поради начина, по който се управлява яркостта на екраните с LED подсветка, някои потребители забелязват премигване на екрана си, което причинява умора на очите. Технологията Flicker-Free от Philips прилага ново решение, за да регулира яркостта и да намали премигването за по-комфортно гледане.

По-широка гама от цветове с Ultra Wide-Color за ярка картина

Технологията Ultra Wide-Color предоставя по-широк спектър от цветове за брилянтна картина. По-широката "цветова гама" на Ultra Wide-Color предоставя по-естествени зелени, по-ярки червени и по-наситени сини нюанси. Насладете се на по-живи и наситени цветове на мултимедийно съдържание, забавление, изображения и дори продуктивност с технологията Ultra Wide-Color.

Превъзходното гланцово покритие подобрява домашния ви интериор

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

10/12/2017

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

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      Откази от отговорност

      1. Този дисплей Philips е сертифициран по MHL. Въпреки това, в случай че вашето MHL не се свърже или не работи коректно, проверете често задаваните въпроси на своето MHL устройство или се обърнете директно към търговеца за насоки. Политиката на производителя на вашето устройство може да изисква да закупите MHL кабел от тяхната марка или адаптер, за да работите с него

      2. Изисква опционално мобилно устройство, сертифицирано по MHL, и MHL кабел (не са включени). Моля, проверете за съвместимост при своя търговец на MHL устройства.

      3. Енергийната ефективност в режим на готовност/изключено според Директива ErP за екодизайн не се отнася за MHL функционалността за зареждане

      4. За цялостен списък с MHL продукти вижте www.mhlconsortiun.org

      5. HDMI кабелите се различават според региона и моделите.

      6. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      7. NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122,7%

      8. Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.