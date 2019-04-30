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LCD монитор

245E1S/00

LCD монитор

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Софтуер и драйвери

Драйвери за Windows 8 - English (US)

  • версия: 245E1
  • ZIP файл, 11.1 kB
  • 30 April 2019

Драйвери за Windows 7 - English (US)

  • версия: 245E1
  • ZIP файл, 11.1 kB
  • 30 April 2019

Ръководства и документация

Известие за сертифициране по TCO - English (US)

  • PDF файл, 86.9 kB
  • 31 May 2023

Ръководство за бърз старт

  • PDF файл, 552.5 kB
  • 21 April 2026

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