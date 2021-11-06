E Line
24 (23,8"/60,5 см диаг.)
2560 x 1440 (QHD)
Дисплеят с IPS използва иновативна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл. За разлика от стандартните TN панели IPS дисплеят ви дава забележително отчетливи образи с наситени цветове, което го прави идеален не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.
Тези дисплеи Philips предлагат кристалночисти изображения с Quad HD 2560 x 1440 пиксела. Използвайки висококачествени панели с висока гъстота на пикселите благодарение на високоскоростни връзки, тези нови дисплеи вдъхват живот на вашите изображения и графики. Независимо дали сте взискателен професионалист, който се нуждае от изключително детайлна информация за CAD-CAM приложения, използвате приложения за 3D графика, или сте финансов гений, който работи с огромни електронни таблици, дисплеите Philips ще ви осигурят кристалночисти изображения.
Технологията Ultra Wide-Color предоставя по-широк спектър от цветове за брилянтна картина. По-широката "цветова гама" на Ultra Wide-Color предоставя по-естествени зелени, по-ярки червени и по-наситени сини нюанси. Насладете се на по-живи и наситени цветове на мултимедийно съдържание, забавление, изображения и дори продуктивност с технологията Ultra Wide-Color.
5.0
от 5
8
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Slava1908
06/11/2021
Україна
Монітор видає чудове зображення
Монітор дуже сподобався.Відсутні "биті пікселі",дивитися фільми одне задоволення.Використовую з монітором через кабель hdmi.Ніяких нарікань за пів року не було.Відома фірма та якісний товар.
Предимства
Якість зображення
Недостатъци
Все влаштовує
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 275E1S РК-монітор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 275E1S РК-монітор
K@Ru
29/10/2021
Україна
Отличный монитор!
Покупали сыну-подростку. Очень довольны выбором. Монитору 2 года, отличное качество изображения, никаких проблем в его работе.
Предимства
Качество изображения выше всяких похвал.
Недостатъци
Не обнаружили
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 245E1S РК-монітор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 245E1S РК-монітор
Lesa72
18/11/2020
Україна
Давно користуємося, відмінний монітор...вся сім'я
Нам все підійшло!!!Рекомендую всім!!!Задоволена вся сім'я..навіть батьки !!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 245E1S РК-монітор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 245E1S РК-монітор
Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Максималната разделителна способност работи както за HDMI вход, така и за DP вход.
Зона NTSC, базирана на CIE1976
Зона sRGB, базирана на CIE1931
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Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.