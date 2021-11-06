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LCD монитор

245E1S/00

5
| (8) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Просто зашеметяващо
24" E Line мониторът се отличава със зашеметяващи визуални ефекти и елегантен дизайн за стилно подобрение на работното ви пространство. Насладете се на кристално ясните Quad HD визуални ефекти и плавното действие с технологията AMD FreeSync.
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Просто зашеметяващо

  • E Line

  • 24 (23,8"/60,5 см диаг.)

  • 2560 x 1440 (QHD)

IPS LED технология с широк ъгъл на гледане за точност на образа и цветовете

IPS LED технология с широк ъгъл на гледане за точност на образа и цветовете

Дисплеят с IPS използва иновативна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл. За разлика от стандартните TN панели IPS дисплеят ви дава забележително отчетливи образи с наситени цветове, което го прави идеален не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.

Кристално чисти изображения с Quad HD 2560 x 1440 пиксела

Кристално чисти изображения с Quad HD 2560 x 1440 пиксела

Тези дисплеи Philips предлагат кристалночисти изображения с Quad HD 2560 x 1440 пиксела. Използвайки висококачествени панели с висока гъстота на пикселите благодарение на високоскоростни връзки, тези нови дисплеи вдъхват живот на вашите изображения и графики. Независимо дали сте взискателен професионалист, който се нуждае от изключително детайлна информация за CAD-CAM приложения, използвате приложения за 3D графика, или сте финансов гений, който работи с огромни електронни таблици, дисплеите Philips ще ви осигурят кристалночисти изображения.

По-широка гама от цветове с Ultra Wide-Color за ярка картина

По-широка гама от цветове с Ultra Wide-Color за ярка картина

Технологията Ultra Wide-Color предоставя по-широк спектър от цветове за брилянтна картина. По-широката "цветова гама" на Ultra Wide-Color предоставя по-естествени зелени, по-ярки червени и по-наситени сини нюанси. Насладете се на по-живи и наситени цветове на мултимедийно съдържание, забавление, изображения и дори продуктивност с технологията Ultra Wide-Color.

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Отзиви

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5.0

от 5

8

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

06/11/2021

Україна

Україна

Монітор видає чудове зображення

Монітор дуже сподобався.Відсутні "биті пікселі",дивитися фільми одне задоволення.Використовую з монітором через кабель hdmi.Ніяких нарікань за пів року не було.Відома фірма та якісний товар.

Предимства

Якість зображення

Недостатъци

Все влаштовує

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 275E1S РК-монітор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 275E1S РК-монітор

29/10/2021

Україна

Україна

Отличный монитор!

Покупали сыну-подростку. Очень довольны выбором. Монитору 2 года, отличное качество изображения, никаких проблем в его работе.

Предимства

Качество изображения выше всяких похвал.

Недостатъци

Не обнаружили

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 245E1S РК-монітор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 245E1S РК-монітор

18/11/2020

Україна

Україна

Давно користуємося, відмінний монітор...вся сім'я

Нам все підійшло!!!Рекомендую всім!!!Задоволена вся сім'я..навіть батьки !!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 245E1S РК-монітор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 245E1S РК-монітор

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      1. Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.

      2. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      3. Максималната разделителна способност работи както за HDMI вход, така и за DP вход.

      4. Зона NTSC, базирана на CIE1976

      5. Зона sRGB, базирана на CIE1931

      6. Advanced Micro Devices, Inc 2020. Всички права запазени. AMD и стрелката лого на AMD, AMD FreeSync™ и комбинации от тях са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc. Другите имена на продукти в тази публикация са само за идентификационни цели и могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици.

      7. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.