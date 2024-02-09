Живи и ясни изображения, отвъд границите
Широкообхватният монитор V line на Philips предлага гледка отвъд границите, ценна придобивка с основни функции. Технологията Adaptive-Sync предлага картина с плавно видео. Функциите, като например екран против отблясъци, режим LowBlue и технологията Flicker-free, не натоварват очите.
V Line
24 (23,8"/60,5 см диаг.)
1920 x 1080 (Full HD)
Чифт висококачествени източници на стерео звук, вградени в дисплея. Може да бъде с видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и др., в зависимост от модела и дизайна.
Насладете се на по-голям комфорт и по-добра четливост при четене на дълги документи с много текст. Режимът EasyRead създава усещане за четене като на хартия, което е по-щадящо за очите, като регулира цветовете и нивата на мащабиране на дисплея, за да симулира усещането от четене на истинска хартия – директно на вашия цифров дисплей.
Устройството, готово за HDMI, има целия необходим хардуер за приемане на входен сигнал по мултимедиен интерфейс с висока детайлност (HDMI). HDMI кабел гарантира висококачествени видео и аудио сигнали, и всички предавани по един кабел от компютър или произволен брой аудио-видео източници (включително цифрови приставки, DVD плейъри, A/V приемници и видеокамери).
4.3
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
J2024
09/02/2024
Slovensko
Потвърден купувач
Spĺňa moje požiadavky...
Potreboval som niečo na domáce použitie, kancelárčinu, grafiku. Konštatujem maximálnu spokojnosť. Kvalita zobrazenia, široké možnosti nastavenia zobrazenia, integrované reproduktory.... Proste - dobrá voľba...
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 221V8A LCD monitor
Дата на използване 2024-01-09
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 221V8A LCD monitor
Дата на използване 2024-01-09
Richard_en
06/05/2025
Україна
Хороші кольори
Хороший виріб. Хороша кольоропередача, IPS. Рекомендую для покупки. Приблизно 7 секунд вихід з сплячого режиму, для мене це довго.
Този отзив е направен за 242V8A РК-монітор
Дата на използване 2023-05-06
Този отзив е направен за 242V8A РК-монітор
Дата на използване 2023-05-06
Георгій
09/08/2021
Україна
Потвърден купувач
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка, встроенные динамики только чтобы слышать звук - для музыки понятное дело за такую цену не подойдет.
Предимства
Бюджетный, 75 гц, звук.
Недостатъци
Их абсолютно нет. Некий писк при подключении звука по 3.5 мм (возможно это виновата мат. плата, но хотелось бы, дабы монитор мог это как-то исправлять)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 242V8A РК-монітор
Дата на използване 2021-02-09
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 242V8A РК-монітор
Дата на използване 2021-02-09
Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.
Максималната разделителна способност работи както за HDMI вход, така и за DP вход.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.