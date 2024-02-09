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LCD монитор

242V8A/00

4.3

| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Живи и ясни изображения, отвъд границите

Широкообхватният монитор V line на Philips предлага гледка отвъд границите, ценна придобивка с основни функции. Технологията Adaptive-Sync предлага картина с плавно видео. Функциите, като например екран против отблясъци, режим LowBlue и технологията Flicker-free, не натоварват очите.

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Живи и ясни изображения, отвъд границите

  • V Line

  • 24 (23,8"/60,5 см диаг.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Вградени стерео високоговорители за мултимедия

Чифт висококачествени източници на стерео звук, вградени в дисплея. Може да бъде с видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и др., в зависимост от модела и дизайна.

Режим EasyRead за четене като на хартия

Насладете се на по-голям комфорт и по-добра четливост при четене на дълги документи с много текст. Режимът EasyRead създава усещане за четене като на хартия, което е по-щадящо за очите, като регулира цветовете и нивата на мащабиране на дисплея, за да симулира усещането от четене на истинска хартия – директно на вашия цифров дисплей.

HDMI гарантира универсална цифрова свързаност

HDMI гарантира универсална цифрова свързаност

Устройството, готово за HDMI, има целия необходим хардуер за приемане на входен сигнал по мултимедиен интерфейс с висока детайлност (HDMI). HDMI кабел гарантира висококачествени видео и аудио сигнали, и всички предавани по един кабел от компютър или произволен брой аудио-видео източници (включително цифрови приставки, DVD плейъри, A/V приемници и видеокамери).

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

09/02/2024

Slovensko

Slovensko

Потвърден купувач

Spĺňa moje požiadavky...

Potreboval som niečo na domáce použitie, kancelárčinu, grafiku. Konštatujem maximálnu spokojnosť. Kvalita zobrazenia, široké možnosti nastavenia zobrazenia, integrované reproduktory.... Proste - dobrá voľba...

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 221V8A LCD monitor

Дата на използване 2024-01-09

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 221V8A LCD monitor

Дата на използване 2024-01-09

06/05/2025

Україна

Україна

Хороші кольори

Хороший виріб. Хороша кольоропередача, IPS. Рекомендую для покупки. Приблизно 7 секунд вихід з сплячого режиму, для мене це довго.

Този отзив е направен за 242V8A РК-монітор

Дата на използване 2023-05-06

Този отзив е направен за 242V8A РК-монітор

Дата на използване 2023-05-06

09/08/2021

Україна

Україна

Потвърден купувач

Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка

Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка, встроенные динамики только чтобы слышать звук - для музыки понятное дело за такую цену не подойдет.

Предимства

Бюджетный, 75 гц, звук.

Недостатъци

Их абсолютно нет. Некий писк при подключении звука по 3.5 мм (возможно это виновата мат. плата, но хотелось бы, дабы монитор мог это как-то исправлять)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 242V8A РК-монітор

Дата на използване 2021-02-09

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 242V8A РК-монітор

Дата на използване 2021-02-09

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      1. Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.

      2. Максималната разделителна способност работи както за HDMI вход, така и за DP вход.

      3. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      4. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.