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Monitor LCD монитор със SmoothTouch

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MonitorLCD монитор със SmoothTouch

242B9T/00

Monitor LCD монитор със SmoothTouch

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Софтуер и драйвери

Инструкции от ръководство

  • PDF файл, 1.2 MB
  • 18 December 2024

Софтуер за интелигентно управление

  • версия: V7.0.0
  • ZIP файл, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Ръководства и документация

Известие за сертифициране по TCO - English (US)

  • PDF файл, 101.2 kB
  • 13 June 2023

Ръководство за бърз старт

  • PDF файл, 4.9 MB
  • 27 December 2024

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