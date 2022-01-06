B Line
24 (23,8"/60,5 см диаг.)
1920 x 1080 (Full HD)
Този дисплей Philips използва проектирана капацитивна 10-точкова сензорна технология за плавна реакция. Можете да се възползвате напълно от новите възможности на приложения, базирани на допир, и да вдъхнете живот на по-старите си приложения. Въвеждайте с 10 пръста или играйте вълнуващи интерактивни игри с приятелите си. Работете интерактивно заедно с колегите си в работна или училищна среда и увеличете продуктивността и ефективността си.
За не толкова перфектна среда ви е нужен монитор, който е проектиран да устои на пръски вода, както и на прах, които са част от ежедневието. Степените на защита от проникване (IP), определени в международния стандарт IEC/EN 60529, се използват за определяне на нивата на ефективност на запечатване на електрическите кутии срещу проникване от чужди тела и влага. Този дисплей Philips отговаря на международния IP рейтинг за устойчивост на вода и прах, той ще удържи на водни пръски и прах, които са част от ежедневието.
Качеството на картината е важно. Обикновените дисплеи са качествени, но вие очаквате повече. Този дисплей разполага с усъвършенствана Full HD разделителна способност от 1920 x 1080. С Full HD за отчетливи детайли в съчетание с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове можете да очаквате вярна на оригинала картина.
4.7
от 5
6
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
2621968
06/01/2022
Hrvatska
Потвърден купувач
Proizvod me je iznenadio svojom kvalitetom,
proizvod je došao jako dobro i kvalitetno zapakiran, montaža proizvoda je u potpunosti jednostavna, slika je izuzetno kvalitetna, može se individualno podesiti, ekran na dodir radi bez ikakvih problema, osjetljivost na dodir je jako dobr i jako dobro reagira, do sada tomu ne mogu naći nikakvu zamjerku. Funkcionalnost - Top. Jedina zamjerka je, kad su već zvučnici u ekranu, loša kvaliteta zvuka, da sam morao zvuk isključiti i priključiti vanjske zvučnike, Sve ostalo je jako, jako dobro
Предимства
Jednostavna montaža, jednostavno pokretanje, podešavanje, kvalitetni materijali izrade, osjetljivost na dodir ekrana jako dobra, reakcija na dodir jako dobra
Недостатъци
Loši zvučnici/zvuk, bolje da ih ni nema
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 242B9T LCD monitor sa zaslonom SmoothTouch
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 242B9T LCD monitor sa zaslonom SmoothTouch
Xperry
23/10/2024
Česká republika
Monitor má plnou výbavu i jas 300 cd
Monitor je výborně zpracovaný, má plnou výbavu a jas 300 cd. Takových monitorů moc není. Cena je odpovídající kvalitě. Po roce zkušeností jsem koupil další bez váhání. Reproduktory jsou sice slaboučké, ale pro mě nezbytné. protože jde o monitor do ordinace, kde na externí repro není místo a monitor je blízko oken, tedy chci lepší než standardních 250 cd / m2 (monitor má 3000). Dále chválím i pivot a nastavení výšky - monitor jde opravdu nastavit až dolů - dolní okraj obrazu od desky stolu je 40 mm. Pro srovnání - můj pracovní monitor Dell jde nastavit nejníže na 70 mm. Nejvýše je dolní hrana obrazu ve výšce 205 mm od stolu. Škoda, že tyto informace lze najít až po koupi. Kvůli tomu a špatnému zpracování jsem různé "konkurenční" monitory ihned vrátil. Tenhle je z uvedených důvodů zkrátka nejlepší, a proto ho znovu kupuji na další pracoviště. Vše je perfektní, jen reproduktory by mohly hrát lépe, ale na druhou stranu neznám monitor s reproduktory, který by hrál pod 200 Hz. Na poslech hudby není problém dokoupit externí repro, ale když chcete mít volný stůl, jsou repro v monitoru k nezaplacení.
Предимства
Má vše a ještě něco navíc
Недостатъци
V ČR dávají k monitoru všechny kabely, ale USB kabel od PC k USB hubu na monitoru chybí. Měli by ho k monitoru dávat místo zbytečných kabelů D-SUB a DVI
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor
József63
28/05/2023
Magyarország
Част от промоцията
Потвърден купувач
Rendkívüli monitor irodai és otthoni célra
Kizárólag home office célra használom a monitort és eddig csak jókat tudok mondani róla. Fantasztikus képminőség, és abszolút nem fárasztja a szemet. Praktikus USB 3.0 csatlakozók oldalt. A keret nélküli kivitel nagyon elegánssá teszi a megjelenést. Számomra külön előny az állítható magasság.
Предимства
Képminőség, külső megjelenés
Недостатъци
Nem tapasztaltam ilyet.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval
Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.
Материал и дебелина на ръкавицата: Нитрил (0,15 мм), Памук (0,31 мм), CPE (0,03 мм), PVC (0,12 мм)
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Моля, вижте "SmoothTouch" в ръководството за потребителя за повече подробности за поддръжката на операционните системи в сензорната функция.
Бързо зареждане, отговарящо на стандарт BC 1.2 за USB
Сертификатът EPEAT важи само при регистриран продукт на Philips. Моля, посетете https://www.epeat.net/, за да видите състоянието на регистрацията във вашата държава.
Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.