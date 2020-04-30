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BrillianceLCD монитор с PowerSensor

240B7QPJEB/01

5

| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Отчетливи образи, ефективност

Дисплеят с PowerSensor на Philips, изработен от 85% постпотребителски рециклирани пластмаси и с корпус без съдържание на PVC и BFR, предлага идеална екосъобразна продуктивност

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с PowerSensor

Отчетливи образи, ефективност

  • B Line

  • 24 (24,1"/61,1 см диаг.)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

SmartErgoBase за ергономично регулиране, с мисъл за хората

SmartErgoBase е основа за монитор, която осигурява ергономичен комфорт на дисплея и осигурява подредба на кабелите. Основата може да се върти около оста си, да се накланя и върти под различни ъгли, за да осигури максимален комфорт. Стойката с регулируема височина гарантира оптимално ниво на гледане, намалявайки физическото напрежение от дългия работен ден, докато подредбата на кабелите намалява безредицата и поддържа работното пространство чисто и професионално.

SmartConnect с DisplayPort, HDMI и VGA връзки

С изобилие от възможности за свързване, тези дисплеи Philips са снабдени с множество връзки, като VGA, Display Port, универсален HDMI съединител, за да се наслаждавате на некомпресирано видео и аудио съдържание с висока детайлност. USB връзките ви гарантират свръхбърз пренос на данни и универсални възможности за свързване. Какъвто и източник да използвате, можете да сте сигурни, че с този дисплей Philips инвестицията, която сте направили, няма да се превърне в отживелица в близко бъдеще!

Дисплей с тънка рамка за безупречен външен вид

Новият дисплей на Philips има изключително тънки рамки за минимално разсейване и максимално поле за гледане. Специално пригоден за инсталации с няколко дисплея или за разполагане под наклон, подходящо за игри, графичен дизайн и професионални приложения, дисплеят със свръхтънка рамка ви дава усещането, че използвате един голям дисплей.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

30/04/2020

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Pěkný monitor za slušnou cenu

Elegantní vzhled, na úhlopříčku 27" zcela dostatečné rozlišení, pěkné podání barev s mnoha přednastavenými režimy. Možnost výškového nastavení ve značném rozsahu, možnost pootočení (zejména na 90° "na stojato"). Nízká spotřeba (šetrný režim).

Предимства

Uvedeny ve vlastní recenzi

Недостатъци

Nešikovná (ale elegantní :) nastavovací tlačítka na monitoru

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor

Дата на използване 2019-12-30

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor

Дата на използване 2019-12-30

14/06/2018

România

România

Acest monitor e perfect pentru un user obisnuit

E un monitor foarte bun, sunt multumit 100% de el. E foarte configurabil. Are senzor de apropiere si daca nu esti in raza acestui senzor monitorul isi diminueaza consumul de energie la un minim. Daca nu te afli in fata monitorului ceva vreme acesta face display-ul blank. Cand nu primeste semnal video intra in modul cu cel mai redus consum de energie cred ca sub 1W. Culorile sunt foarte vii si videoclipurile fullhd sunt o adevarata incantare.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor

05/04/2018

Polska

Polska

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

wspaniałe parametry jest to dobry monitor i stylistyka też liczy polecam ten produkt.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor

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      1. Сертификатът EPEAT важи само при регистриран продукт на Philips. Моля, посетете https://www.epeat.net/, за да видите състоянието на регистрацията във вашата държава.

      2. Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.

      3. Бързо зареждане, отговарящо на стандарт BC 1.2 за USB

      4. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse