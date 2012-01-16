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LCD монитор, светодиодна подсветка

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LCD монитор, светодиодна подсветка

231TE4LB/00

LCD монитор, светодиодна подсветка

Прекратен продукт

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Софтуер и драйвери

Драйвери за Windows 7 - English (US)

  • версия: 231TE4LB
  • ZIP файл, 8.3 kB
  • 16 January 2012

Драйвери за Windows XP – изтегляне на Readme файл - English (US)

  • версия: V1.0
  • PDF файл, 17.8 kB
  • 8 January 2024

Ръководства и документация

Известие за сертифициране по TCO - English (US)

  • PDF файл, 86.9 kB
  • 2 June 2023

листовка

  • PDF файл, 752.9 kB
  • 26 April 2024

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