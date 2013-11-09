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  • Чудесно ТВ забавление на вашия Full HD LED монитор
  • Чудесно ТВ забавление на вашия Full HD LED монитор
  • Чудесно ТВ забавление на вашия Full HD LED монитор
  • Чудесно ТВ забавление на вашия Full HD LED монитор
  • Чудесно ТВ забавление на вашия Full HD LED монитор
  • Чудесно ТВ забавление на вашия Full HD LED монитор
  • Чудесно ТВ забавление на вашия Full HD LED монитор
  • Чудесно ТВ забавление на вашия Full HD LED монитор

Прекратен продукт

LCD монитор, светодиодна подсветка

231TE4LB/00

3.5
| (6) Отзиви
Чудесно ТВ забавление на вашия Full HD LED монитор
Насладете се на прекрасното възпроизвеждане на мултимедия с Full HD дисплея Philips Motivo. В съчетание с тунер за цифрова телевизия, HDMI вход и мощен звук, той е един превъзходен избор.
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с тунер за цифрова телевизия

Чудесно ТВ забавление на вашия Full HD LED монитор

  • Motivo

  • 23" (58,4 см)

  • Full HD дисплей

Светодиодна технология за естествени цветове

Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.

Вграден тунер за цифрова телевизия, за да гледате телевизия на монитора на компютъра си

В монитора е вграден тунер за цифрова телевизия, за приемане и визуализиране на висококачествен телевизионен сигнал от различни източници.

Full HD LCD дисплей с разделителна способност 1920x1080p

Full HD LCD дисплей с разделителна способност 1920x1080p

Екранът с истинска HD (висока резолюция) предлага широкоекранна разделителна способност 1920 x 1080p. Това е най-високата разделителна способност на излъчена HD картина за възможно най-високото качество. Той е напълно пригоден за бъдещето, тъй като поддържа сигнали 1080p от всякакви източници, вкл. най-новите игрови конзоли с Blu-ray и HD устройства. Обработката на сигнала е значително обновена, за да поддържа сигнали с по-високо качество и разделителна способност. Резултатът е картина с прогресивно сканиране без всякакво трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове.

Технически данни

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Отзиви

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3.5

от 5

6

Отзиви

3
2

09/11/2013

Polska

Polska

bardzo dobry TV

SRODKOWYM PRZYCISKIEM POKAZUJE W CZYTELNY SPOSOB NUMERY I NAZWY PROGRAMOW CO UMOZLIWIA SZYBKIE PRZEJSCIE Z JEDNEGO PROGRAMU NA DRUGI PODCZAS OGLADANIA. LATWOSC USTAWIANIA PROGRAMOW.JESTEM Z NIEGO ZADOWOLONA.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt spełnił całkowicie moje oczekiwania

doskonały obraz i dźwięk zarówno przy funkcji monitora jak i jako tuner TV

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

03/09/2012

Polska

Polska

nic dodać nic ująć

Nic dodać nic ująć.Po prostu najlepszy sprzęt jaki kiedykolwiek posiadałem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 231TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 231TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

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