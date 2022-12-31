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Прекратен продукт

LCD монитор

226V6QSB6/00

Прекрасни LED образи с живи цветове

Насладете се на тънък дисплей с ярки изображения от Philips. Снабден с функцията SmartContrast, която осигурява богати, ярки изображения, които го правят прекрасен избор!

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Прекрасни LED образи с живи цветове

  • V Line

  • 22 (21,5"/54,6 см диаг.)

  • Full HD (1920 x 1080)

AH-IPS екранът осигурява впечатляващи образи с широк зрителен ъгъл

Дисплеите AH-IPS използват иновативна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл. За разлика от стандартните TN панели, AH-IPS дисплеите ви дават забележително отчетливи образи с наситени цветове, което ги прави идеални не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.

VESA монтирането позволява гъвкавост

Ниско потребление на енергия за по-малки сметки за електричество

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