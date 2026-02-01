Екологичните материали отговарят на основните международни стандарти

"Philips се ангажира с използването на устойчиви, екологични материали в цялата си гама монитори. Всички пластмасови части на корпусите, метални части на шаситата и опаковъчни материали са 100% годни за рециклиране. При някои избрани модели използваме до 65% рециклирани пластмаси. Стриктното спазване на стандартите на Европейската система за ограничаване употребата на опасните вещества гарантира съществено намаляване или избягване на токсични вещества, например олово. Съдържанието на живак в мониторите с подсветка със CCFL е значително намалено и е равно на нула при мониторите със светодиодна подсветка.