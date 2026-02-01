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Прекратен продукт

LCD монитор

226E9QSB/00

Ярки и ясни детайли, дизайн отвъд границите

Този стилен монитор Brilliance предоставя най-добрата гледка отвъд границите. Широкият дисплей ви позволява да се насладите на качеството на ясната и ярка картина от всеки ъгъл на гледане. Flicker-free намалява умората на очите след дълга употреба.

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Ярки и ясни детайли, дизайн отвъд границите

  • E Line

  • 22 (21,5"/54,6 см диаг.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

По-малко умора на очите с технологията Flicker-Free

Поради начина, по който се управлява яркостта на екраните с LED подсветка, някои потребители забелязват премигване на екрана си, което причинява умора на очите. Технологията Flicker-Free от Philips прилага ново решение, за да регулира яркостта и да намали премигването за по-комфортно гледане.

Режим EasyRead за четене като на хартия

Екологичните материали отговарят на основните международни стандарти

"Philips се ангажира с използването на устойчиви, екологични материали в цялата си гама монитори. Всички пластмасови части на корпусите, метални части на шаситата и опаковъчни материали са 100% годни за рециклиране. При някои избрани модели използваме до 65% рециклирани пластмаси. Стриктното спазване на стандартите на Европейската система за ограничаване употребата на опасните вещества гарантира съществено намаляване или избягване на токсични вещества, например олово. Съдържанието на живак в мониторите с подсветка със CCFL е значително намалено и е равно на нула при мониторите със светодиодна подсветка.

Технически данни

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      2. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      3. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.