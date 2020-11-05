Прекратен продукт
226E9QDSB/00
Ярки и ясни детайли, дизайн отвъд границите
Този стилен монитор Brilliance предоставя най-добрата гледка отвъд границите. Широкият дисплей ви позволява да се насладите на качеството на ясната и ярка картина от всеки ъгъл на гледане. Flicker-free намалява умората на очите след дълга употреба.
E Line
22 (21,5"/54,6 см диаг.)
1920 x 1080 (Full HD)
Проучвания показват,че също както ултравиолетовите лъчи причиняват увреждания на очите, късите вълни сини светлинни лъчи от LED екрани може да причинят увреждания на очите и да окажат ефект върху зрението с времето. Разработена с мисъл за здравето, настройката на режима LowBlue от Philips използва интелигентна софтуерна технология, за да намали вредните къси сини светлинни вълни.
Играенето не трябва да бъде избор между накъсан геймплей и разбити кадри. С новите монитори Philips не се налага. Насладете се на плавна производителност без артефакти при всякаква кадрова честота с технологията AMD FreeSync™, плавното бързо обновяване и ултрабързото време за реакция.
Устройството, готово за HDMI, има целия необходим хардуер за приемане на входен сигнал по мултимедиен интерфейс с висока детайлност (HDMI). HDMI кабел гарантира висококачествени видео и аудио сигнали, и всички предавани по един кабел от компютър или произволен брой аудио-видео източници (включително цифрови приставки, DVD плейъри, A/V приемници и видеокамери).
4.9
от 5
7
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
05/11/2020
Україна
Чудовий монітор
Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Дата на използване 2019-10-05
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Дата на използване 2019-10-05
Jhin 99
21/08/2020
Україна
Чудовий монітор за такі гроші!!!
Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Дата на използване 2020-04-20
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Дата на използване 2020-04-20
Taniapopova
01/04/2019
Україна
Чудовий монітор!
Якісна передача кольорів та просто неймовірне зображення! Все настільки реалістично. що мимоволі виникає бажання зазирнути за монітор. Підключила до нього приставку цифрового телебачення - якість краще за телевізор!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226E9QDSB РК-монітор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226E9QDSB РК-монітор
Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.
Максималната резолюция работи само за HDMI входа.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
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Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.