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Прекратен продукт

LCD монитор

226E9QDSB/00

4.9

| (7) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Ярки и ясни детайли, дизайн отвъд границите

Този стилен монитор Brilliance предоставя най-добрата гледка отвъд границите. Широкият дисплей ви позволява да се насладите на качеството на ясната и ярка картина от всеки ъгъл на гледане. Flicker-free намалява умората на очите след дълга употреба.

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Ярки и ясни детайли, дизайн отвъд границите

  • E Line

  • 22 (21,5"/54,6 см диаг.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Режим LowBlue за ненатоварваща за очите работа

Проучвания показват,че също както ултравиолетовите лъчи причиняват увреждания на очите, късите вълни сини светлинни лъчи от LED екрани може да причинят увреждания на очите и да окажат ефект върху зрението с времето. Разработена с мисъл за здравето, настройката на режима LowBlue от Philips използва интелигентна софтуерна технология, за да намали вредните къси сини светлинни вълни.

Безпроблемно плавен геймплей с технологията AMD FreeSync ™

Играенето не трябва да бъде избор между накъсан геймплей и разбити кадри. С новите монитори Philips не се налага. Насладете се на плавна производителност без артефакти при всякаква кадрова честота с технологията AMD FreeSync™, плавното бързо обновяване и ултрабързото време за реакция.

Готов за HDMI за Full-HD забавление

Устройството, готово за HDMI, има целия необходим хардуер за приемане на входен сигнал по мултимедиен интерфейс с висока детайлност (HDMI). HDMI кабел гарантира висококачествени видео и аудио сигнали, и всички предавани по един кабел от компютър или произволен брой аудио-видео източници (включително цифрови приставки, DVD плейъри, A/V приемници и видеокамери).

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

7

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор

Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Дата на използване 2019-10-05

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Дата на използване 2019-10-05

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор за такі гроші!!!

Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Дата на използване 2020-04-20

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Дата на използване 2020-04-20

01/04/2019

Україна

Україна

Чудовий монітор!

Якісна передача кольорів та просто неймовірне зображення! Все настільки реалістично. що мимоволі виникає бажання зазирнути за монітор. Підключила до нього приставку цифрового телебачення - якість краще за телевізор!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 226E9QDSB РК-монітор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 226E9QDSB РК-монітор

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      2. Максималната резолюция работи само за HDMI входа.

      3. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      4. Advanced Micro Devices, Inc 2020. Всички права запазени. AMD и стрелката лого на AMD, AMD FreeSync™ и комбинации от тях са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc. Другите имена на продукти в тази публикация са само за идентификационни цели и могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици.

      5. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.