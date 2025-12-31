Прекратен продукт
196V3SB27/00
Наслаждавайте се на прекрасна картина
Използването на този красив и елегантен дисплей е истинско удоволствие. Някои основни функции, като SmartContrast, която дава богати и ярки изображения, го правят прекрасен избор!
V Line
18,5"/47 см
SmartControl Lite е новото поколение софтуер за управление на монитор, базиран на GUI интерфейс с 3D икони. Това позволява на потребителя фино да настройва повечето параметри на монитора, като цвят, яркост, калибриране на екрана, мултимедия, управление на идентификатори и др., само с мишката.
Energy Star е спонсорирана от EPA в САЩ програма за енергийна ефективност, възприета и в много други държави. Сертифицирането по Energy Star гарантира, че купувате продукт, отговарящ на най-актуалните стандарти за енергийна ефективност и действащ с максимална енергийна ефективност на всички равнища. Новите монитори на Philips са сертифицирани по спецификацията Energy Star 5.0 и отговарят на стандарта или го надхвърлят. Например, в режим на неактивност Energy Star 5.0 изисква под 1 ват потребявана мощност, а мониторите на Philips потребяват под 0,5 вата. Допълнителна информация можете да намерите на адрес www.energystar.gov
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