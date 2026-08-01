Гарантиране на производителност за LED-HL [~H7]

Някои модели автомобили имат специфични затруднения при модернизиране с LED лампи. Уникалните Philips CANbus адаптери гарантират плавно функциониране при всякакви проблеми с електричеството. Те разрешават възможни проблеми по отношение на съобщения за грешка на таблото или мигане на LED светлините.