18952C2
За LED-HL [~H7]
Опаковка: 2
Усъвършенствана автомобилна система
Някои модели автомобили имат специфични затруднения при модернизиране с LED лампи. Уникалните Philips CANbus адаптери гарантират плавно функциониране при всякакви проблеми с електричеството. Те разрешават възможни проблеми по отношение на съобщения за грешка на таблото или мигане на LED светлините.
Благодарение на усъвършенствания дизайн CANbus адаптерът се монтира лесно за добра производителност от първия ден.
Автомобилният дизайн на CANbus адаптера взема под внимание взискателните условия за ежедневна употреба в двигателното отделение.
Отзиви
Единствено вие носите отговорността да гарантирате, че светодиодните светлини отговарят на приложимите законови изисквания.