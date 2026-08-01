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CANbus adaptor LEDCANbus адаптер LED

18952C2

Перфектно електрическо представяне
Philips LED-CANbus H7 е идеалното допълнение за LED H7 базирани фарове. С лесен монтаж то осигурява перфектното електрическо изпълнение за вашата кола, като елиминира възможни проблеми посредством предупреждение от арматурното табло.
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Плавна функция

Перфектно електрическо представяне

  • За LED-HL [~H7]

  • Опаковка: 2

  • Усъвършенствана автомобилна система

Гарантиране на производителност за LED-HL [~H7]

Някои модели автомобили имат специфични затруднения при модернизиране с LED лампи. Уникалните Philips CANbus адаптери гарантират плавно функциониране при всякакви проблеми с електричеството. Те разрешават възможни проблеми по отношение на съобщения за грешка на таблото или мигане на LED светлините.

Лесно инсталиране

Благодарение на усъвършенствания дизайн CANbus адаптерът се монтира лесно за добра производителност от първия ден.

Оптимална производителност във всякакви условия

Автомобилният дизайн на CANbus адаптера взема под внимание взискателните условия за ежедневна употреба в двигателното отделение.

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