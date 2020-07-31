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Monitor LCD монитор със SmoothTouch

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MonitorLCD монитор със SmoothTouch

172B9T/00

Monitor LCD монитор със SmoothTouch

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Софтуер и драйвери

Драйвери за Windows 8

  • версия: v2.0
  • ZIP файл, 9.3 kB
  • 31 July 2020

Драйвери за Windows 7

  • версия: v2.0
  • ZIP файл, 9.3 kB
  • 31 July 2020

Ръководства и документация

Известие за сертифициране по TCO - English (US)

  • PDF файл, 101.2 kB
  • 30 May 2023

Ръководство за бърз старт

  • PDF файл, 825.1 kB
  • 21 April 2026

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