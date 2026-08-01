172B9T/00
B Line
17" (43,2 см)
1280 x 1024 (SXGA)
Този дисплей Philips използва проектирана капацитивна 10-точкова сензорна технология за плавна реакция. Можете да се възползвате напълно от новите възможности на приложения, базирани на допир, и да вдъхнете живот на по-старите си приложения. Въвеждайте с 10 пръста или играйте вълнуващи интерактивни игри с приятелите си. Работете интерактивно заедно с колегите си в работна или училищна среда и увеличете продуктивността и ефективността си.
За не толкова перфектна среда ви е нужен монитор, който е проектиран да устои на пръски вода, както и на прах, които са част от ежедневието. Степените на защита от проникване (IP), определени в международния стандарт IEC/EN 60529, се използват за определяне на нивата на ефективност на запечатване на електрическите кутии срещу проникване от чужди тела и влага. Този дисплей Philips отговаря на международния IP рейтинг за устойчивост на вода и прах, той ще удържи на водни пръски и прах, които са част от ежедневието.
SmartContrast е технология на Philips, която анализира съдържанието на екрана и регулира автоматично цветовете и интензитета на подсветката, като подобрява динамично контраста и дава най-добрите цифрови изображения и видео и най-добрата картина при игри с тъмни полутонове. Когато изберете икономичен режим, контрастът се регулира и подсветката се настройва фино за точното възпроизвеждане при всекидневните офис приложения, в съчетание с по-малко потребявана електроенергия.
Отзиви
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Материал и дебелина на ръкавицата: Нитрил (0,15 мм), Памук (0,31 мм), CPE (0,03 мм), PVC (0,12 мм)
Моля, вижте "SmoothTouch" в ръководството за потребителя за повече подробности за поддръжката на операционните системи в сензорната функция.
Зона NTSC, базирана на CIE1976
Зона sRGB, базирана на CIE1931
Бързо зареждане, отговарящо на стандарт BC 1.2 за USB
Сертификатът EPEAT важи само при регистриран продукт на Philips. Моля, посетете https://www.epeat.net/, за да видите състоянието на регистрацията във вашата държава.
Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.