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LCD монитор със SmoothTouch

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LCD монитор със SmoothTouch

162B9T/00

LCD монитор със SmoothTouch

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Софтуер и драйвери

Драйвери за Windows 8 - English (US)

  • версия: 162B9T
  • ZIP файл, 9.3 kB
  • 31 July 2020

Драйвери за Windows 7 - English (US)

  • версия: 162B9T
  • ZIP файл, 9.3 kB
  • 31 July 2020

Ръководства и документация

Известие за сертифициране по TCO - English (US)

  • PDF файл, 86.9 kB
  • 7 June 2023

Ръководство за бърз старт - English (US)

  • PDF файл, 672.5 kB
  • 1 June 2023

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