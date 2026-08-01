162B9T/00
B Line
16 (15,6"/39,6 см диаг.)
1366x768 HD
Този дисплей Philips използва проектирана капацитивна 10-точкова сензорна технология за плавна реакция. Можете да се възползвате напълно от новите възможности на приложения, базирани на допир, и да вдъхнете живот на по-старите си приложения. Въвеждайте с 10 пръста или играйте вълнуващи интерактивни игри с приятелите си. Работете интерактивно заедно с колегите си в работна или училищна среда и увеличете продуктивността и ефективността си.
За не толкова перфектна среда ви е нужен монитор, който е проектиран да устои на пръски вода, както и на прах, които са част от ежедневието. Степените на защита от проникване (IP), определени в международния стандарт IEC/EN 60529, се използват за определяне на нивата на ефективност на запечатване на електрическите кутии срещу проникване от чужди тела и влага. Този дисплей Philips отговаря на международния IP рейтинг за устойчивост на вода и прах, той ще удържи на водни пръски и прах, които са част от ежедневието.
SmartContrast е технология на Philips, която анализира съдържанието на екрана и регулира автоматично цветовете и интензитета на подсветката, като подобрява динамично контраста и дава най-добрите цифрови изображения и видео и най-добрата картина при игри с тъмни полутонове. Когато изберете икономичен режим, контрастът се регулира и подсветката се настройва фино за точното възпроизвеждане при всекидневните офис приложения, в съчетание с по-малко потребявана електроенергия.
Отзиви
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Зона NTSC, базирана на CIE1976
Зона sRGB, базирана на CIE1931
Материал и дебелина на ръкавицата: Нитрил (0,15 мм), Памук (0,31 мм), CPE (0,03 мм), PVC (0,12 мм)
Моля, вижте "SmoothTouch" в ръководството за потребителя за повече подробности за поддръжката на операционните системи в сензорната функция.
Бързо зареждане, отговарящо на стандарт BC 1.2 за USB
Сертификатът EPEAT важи само при регистриран продукт на Philips. Моля, посетете https://www.epeat.net/, за да видите състоянието на регистрацията във вашата държава.
Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.