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Прекратен продукт

X-tremeUltinon LEDкрушка преден фар кола

12985BWX2

4
| (4) Отзиви
По-ярки. По-бели. По-силни.
X-tremeUltinon LED [~H7] от Philips включва първокласен LUXEON LED с 6500 келвина. Нашата патентована технология SafeBeam прожектира до 200% по-ярка светлина точно където ви трябва. Създадена за дълъг живот с модерния дизайн AirCool.
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Ярки бели светодиодни фарове за изтънчен вид

По-ярки. По-бели. По-силни.

  • LED-HL [~H7]

  • 6500 K

  • До 200% по-ярка светлина

  • Усъвършенствана автомобилна система

Получете до 200% по-ярка светлина за превъзходна видимост

Получете до 200% по-ярка светлина за превъзходна видимост

Шофирането на тъмно е изискващо, така че трябва да разчитате на вашите фарове. Предното и периферното зрение са от значение за подобряване на вашата способност за шофиране с цел по-безопасно пътуване. Благодарение на своя интензивен ярък лъч, светодиодните фарове за автомобили Philips X-tremeUltinon подобряват вашата видимост до 200%. След като веднъж усетите ефекта, наподобяващ дневна светлина, винаги ще предпочетете светодиодите. Колкото повече виждате, толкова по-добре шофирате, по-бързо реагирате и в по-голяма безопасност се намирате. Така че не оставяйте тъмнината да спечели, изберете Philips и започнете да шофирате през нощта с по-голяма увереност и контрол.

До 6500 K за чиста бяла светлина

С цветна температура до 6500 келвина светодиодните фарове Philips X-tremeUltinon, базирани на технология от автомобилния клас LUXEON, излъчват ярък бял лъч, наподобяващ дневна светлина. С по-ясна видимост ще можете по-добре да разпознавате препятствия и да изберете перфектната линия на шофиране. А тъй като не е необходимо да се напрягате, за да видите терена отпред, ярките светлини правят нощното шофиране по-комфортно и по-вълнуващо.

Надстройте вашите фарове, надстройте вашия стил

Точно както нашите очи са прозорци към душите ни, вашите фарове говорят много за вашата кола. Ако искате да надстроите вашия стил, без да е необходимо да купувате нова кола, надстройването на вашите фарове е един от най-интелигентните начини за изразходване на парите ви. С вашата кола вие изразявате себе си, така че подчертайте вашия стил със светодиодни фарове Philips. Вместо жълти получавате ясни, бели и модерни светлини. За този модерен външен вид интелигентните шофьори избират превъзходния стил на светодиодните фарове Philips.

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Отзиви

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4.0

от 5

4

Отзиви

3
1

05/01/2021

Polska

Polska

Doskonałe światła

Źródło światła zgodne z normami RL do świateł halogenowych. Nie przekraczają 2000 lumenów. Niczym nie różnia się od zwykłych żarówek halogenowych (konwenconalnych) max moc 1870lm (lumenów) Konwencjonalna Zarówka żarnikowa około 1650lm (lumenów) swiatło doskonałe BIAŁE w dalszych odcinkach nie przechodzi w ciemną czerwień. Idealne ocięcie z reflektórów. DLACZEGO jeszcze tego nie zalegalizowano. Zapewne chodzi tylko o pieniądze. DOSKONAŁY PRODUKT :)

Предимства

Brak wad

Недостатъци

Same zalety

Този отзив е направен за X-tremeUltinon LED 12985BWX2 żarówka samochodowa

Този отзив е направен за X-tremeUltinon LED 12985BWX2 żarówka samochodowa

02/12/2018

Polska

Polska

DOSKONAŁE

Idealne na każde warunki, jakość, geometria oświetlenia doskonała, jedyny mankament to brak homologacji z tym ze mam nadzieje że firma Philips zrobi wszystko aby takie źródła światła zalegalizować na drogach Polski oraz Europy

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeUltinon LED 12985BWX2 żarówka samochodowa

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeUltinon LED 12985BWX2 żarówka samochodowa

14/04/2019

Україна

Україна

Неперевершене світло

Встановлені в рефлекторні фари Skoda Rapid. Світло інтенсивне біле, спочатку навіть було якось незвично, але швидко призвичаївся. Світла дійсно багато, ширина освітлення значно більша за галогенові лампи, протитуманні фари навіть не помітні на їх фоні. І таке враження, що світло яскравіше на штатний ксенон на багатьох авто. Світло-тіньова межа досить виражена, обидві "галочки" чіткі. АЛЕ - боковий засвіт дуже сильний, через що відчуваєш себе власником криворукого ксенону, хоча справа скоріше в конструкції фар, аніж в самих лампах... До того ж, плануємо подорож в Європу на авто, а там подібне світло поза законом, тому необхідно знову ставити звичайні галогенки. В багатьох країнах вони заборонені для використання на дорогах загального призначення, про що попереджається на упаковці.

Този отзив е направен за X-tremeUltinon LED 12985BWX2 лампа для передніх фар

Този отзив е направен за X-tremeUltinon LED 12985BWX2 лампа для передніх фар

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