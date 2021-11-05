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  • Ясна и неустоима визия
  • Ясна и неустоима визия

WhiteVision ultraБяла и стилна визия

12972WVUSM

4.3
| (31) Отзиви
Ясна и неустоима визия
Philips WhiteVision ultra H7 с най-новата формула на покритието осигуряват зашеметяващите 4200 келвина. Това са най-белите, одобрени за пътната мрежа, халогенни светлини в нашето портфолио, както и идеалният избор, ако търсите страхотна и стилна визия.
Виж всички предимства

Най-новите стилни бели светлини за вашия автомобил

Ясна и неустоима визия

  • Тип крушка: H7

  • Включени са 12 V, 55 W, W5W крушки за габаритни светлини

  • До 60% повече видимост²

  • До 4200 K¹

  • Брой крушки: 2+2

Ярка бяла светлина¹ до 4200 келвина

Ярка бяла светлина¹ до 4200 келвина

С до 4200 келвина¹, фаровете Philips WhiteVision ultra променят изцяло облика на вашия автомобил с кристално бяла светлина. Правилният избор за ярко и стилно шофиране!

Подобрени халогенни фарове за изключително стилен външен вид

Подобрени халогенни фарове за изключително стилен външен вид

Philips WhiteVision ultra са създадени за шофьори, търсещи подобрение със стила и външния вид на светодиодните светлини, но карат кола с халогенна технология. Благодарение на новото и подобрено покритие на стъклото крушките на WhiteVision ultra са нашите най-бели одобрени за пътната мрежа светлини, предлагащи смайващ изглед в рефлектора на фара.

Смайващи, одобрени за пътната мрежа, бели фарове за стилен външен вид

Смайващи, одобрени за пътната мрежа, бели фарове за стилен външен вид

Подобрените крушки за фарове WhiteVision ultra са сертифицирани по ECE за ярка бяла светлина на пътя. Водачите се наслаждават на енергичен изглед и одобрена за пътната мрежа крушка, съответстваща на приложимите разпоредби. Без да застрашава безопасността, като заслепява отсрещната кола, крушката ви дава изключителна видимост.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

31

Отзиви

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Предимства

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Недостатъци

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

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Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

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Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

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Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

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Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

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Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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      1. ¹ Важи за H4, H7. Цветната температура варира в зависимост от техническия тип.

      2. ² В сравнение със законовия минимален стандарт. Приложимо за крушки за фарове.