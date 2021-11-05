12972WVUSM
Тип крушка: H7
Включени са 12 V, 55 W, W5W крушки за габаритни светлини
До 60% повече видимост²
До 4200 K¹
Брой крушки: 2+2
С до 4200 келвина¹, фаровете Philips WhiteVision ultra променят изцяло облика на вашия автомобил с кристално бяла светлина. Правилният избор за ярко и стилно шофиране!
Philips WhiteVision ultra са създадени за шофьори, търсещи подобрение със стила и външния вид на светодиодните светлини, но карат кола с халогенна технология. Благодарение на новото и подобрено покритие на стъклото крушките на WhiteVision ultra са нашите най-бели одобрени за пътната мрежа светлини, предлагащи смайващ изглед в рефлектора на фара.
Подобрените крушки за фарове WhiteVision ultra са сертифицирани по ECE за ярка бяла светлина на пътя. Водачите се наслаждават на енергичен изглед и одобрена за пътната мрежа крушка, съответстваща на приложимите разпоредби. Без да застрашава безопасността, като заслепява отсрещната кола, крушката ви дава изключителна видимост.
4.3
от 5
31
Отзиви
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Предимства
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Недостатъци
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
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Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості
Віталій
27/12/2017
Україна
Більше світла
Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
¹ Важи за H4, H7. Цветната температура варира в зависимост от техническия тип.
² В сравнение със законовия минимален стандарт. Приложимо за крушки за фарове.