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LongLife EcoVisionПо-дълъг експлоатационен живот

12972LLECOB1

4.3
| (31) Отзиви
Шофирайте внимателно
Уморени сте от постоянната смяна на крушките на вашите предни фарове? С по-дългия срок на експлоатация за една крушка за кола Philips LongLife EcoVision е изборът за шофьори, които искат да сведат до минимум поддръжката на своите превозни средства.
Виж всички предимства

По-дълъг срок на експлоатация, по-малка необходимост от смяна

Шофирайте внимателно

  • Тип крушка: H7

  • 12 V, 55 W

  • Дълготрайни, по-рядка смяна

  • Свръхустойчива крушка

  • Брой лампи: 1

Сменете едновременно и двете крушки на предните фарове за по-голяма безопасност

Сменете едновременно и двете крушки на предните фарове за по-голяма безопасност

Силно се препоръчва да ги сменяте по двойки за симетрична осветеност

Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции

Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции

Кои лампи от 12 V за коя функция са подходящи? Предложението на Philips Automotive включва всички специфични функции на автомобила: дълги светлини, къси светлини, предни фарове за мъгла, преден мигач, страничен мигач, заден мигач, светлини на стоповете, светлини за заден ход, задни фарове за мъгла, светлини на регистрационния номер, задни светлини за обозначаване на позицията/паркиране, вътрешно осветление

Допълнителен експлоатационен живот

Допълнителен експлоатационен живот

С Philips LongLife EcoVision водачите не трябва да се притесняват за смяна на предните светлини в продължение на до 1500 часа.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

31

Отзиви

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Предимства

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Недостатъци

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

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Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

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Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

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Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

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Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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