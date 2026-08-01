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Прекратен продукт

X-tremeUltinon LEDкрушка преден фар кола

12901HPX2

По-ярки. По-бели. По-силни.
Philips X-tremeUltinon LED [~H4] включва първокласен светодиод LUXEON с 6500 Келвина. Нашата патентована технология SafeBeam прожектира 200% по-ярка светлина точно където ви трябва. Проектирано за трайна употреба с модерния дизайн AirFlux.
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Ярки бели светодиодни фарове за изтънчен вид

По-ярки. По-бели. По-силни.

  • LED-HL [~H4]

  • 6500 K

  • + 200% по-ярка светлина

  • Усъвършенствана автомобилна система

Получете 200% по-ярка светлина за превъзходна видимост

Получете 200% по-ярка светлина за превъзходна видимост

Шофирането на тъмно е изискващо, така че трябва да разчитате на вашите фарове. Предното и периферното зрение са от значение за подобряване на вашата способност за шофиране с цел по-безопасно пътуване. Благодарение на своя интензивен ярък лъч, светодиодните фарове за автомобили Philips X-tremeUltinon подобряват вашата видимост до 200%. След като веднъж усетите ефекта, наподобяващ дневна светлина, винаги ще предпочетете светодиодите. Колкото повече виждате, толкова по-добре шофирате, по-бързо реагирате и в по-голяма безопасност се намирате. Така че не оставяйте тъмнината да спечели, изберете Philips и започнете да шофирате през нощта с по-голяма увереност и контрол.

6500 Келвина цветна температура за чисто бяла светлина

6500 Келвина цветна температура за чисто бяла светлина

С цветна температура до 6500 Келвина, светодиодните фарове Philips X-tremeUltinon, базирани на технология от автомобилния клас LUXEON, излъчват ярък бял лъч, наподобяващ дневна светлина. С по-ясна видимост ще можете по-добре да разпознавате препятствия и да изберете перфектната линия на шофиране. А тъй като не е необходимо да се напрягате, за да видите терена отпред, ярките светлини правят нощното шофиране по-комфортно и по-вълнуващо.

Надстройте вашите фарове, надстройте вашия стил

Точно както нашите очи са прозорци към душите ни, вашите фарове говорят много за вашата кола. Ако искате да надстроите вашия стил, без да е необходимо да купувате нова кола, надстройването на вашите фарове е един от най-интелигентните начини за изразходване на парите ви. С вашата кола вие изразявате себе си, така че подчертайте вашия стил със светодиодни фарове Philips. Вместо жълти получавате ясни, бели и модерни светлини. За този модерен външен вид интелигентните шофьори избират превъзходния стил на светодиодните фарове Philips.

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Отзиви

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      1. Единствено вие носите отговорността да гарантирате, че светодиодните светлини отговарят на приложимите законови изисквания.