Прекратен продукт
12901HPX2
LED-HL [~H4]
6500 K
+ 200% по-ярка светлина
Усъвършенствана автомобилна система
Шофирането на тъмно е изискващо, така че трябва да разчитате на вашите фарове. Предното и периферното зрение са от значение за подобряване на вашата способност за шофиране с цел по-безопасно пътуване. Благодарение на своя интензивен ярък лъч, светодиодните фарове за автомобили Philips X-tremeUltinon подобряват вашата видимост до 200%. След като веднъж усетите ефекта, наподобяващ дневна светлина, винаги ще предпочетете светодиодите. Колкото повече виждате, толкова по-добре шофирате, по-бързо реагирате и в по-голяма безопасност се намирате. Така че не оставяйте тъмнината да спечели, изберете Philips и започнете да шофирате през нощта с по-голяма увереност и контрол.
С цветна температура до 6500 Келвина, светодиодните фарове Philips X-tremeUltinon, базирани на технология от автомобилния клас LUXEON, излъчват ярък бял лъч, наподобяващ дневна светлина. С по-ясна видимост ще можете по-добре да разпознавате препятствия и да изберете перфектната линия на шофиране. А тъй като не е необходимо да се напрягате, за да видите терена отпред, ярките светлини правят нощното шофиране по-комфортно и по-вълнуващо.
Точно както нашите очи са прозорци към душите ни, вашите фарове говорят много за вашата кола. Ако искате да надстроите вашия стил, без да е необходимо да купувате нова кола, надстройването на вашите фарове е един от най-интелигентните начини за изразходване на парите ви. С вашата кола вие изразявате себе си, така че подчертайте вашия стил със светодиодни фарове Philips. Вместо жълти получавате ясни, бели и модерни светлини. За този модерен външен вид интелигентните шофьори избират превъзходния стил на светодиодните фарове Philips.
Отзиви
Единствено вие носите отговорността да гарантирате, че светодиодните светлини отговарят на приложимите законови изисквания.