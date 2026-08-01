Получете 200% по-ярка светлина за превъзходна видимост

Шофирането на тъмно е изискващо, така че трябва да разчитате на вашите фарове. Предното и периферното зрение са от значение за подобряване на вашата способност за шофиране с цел по-безопасно пътуване. Благодарение на своя интензивен ярък лъч, светодиодните фарове за автомобили Philips X-tremeUltinon подобряват вашата видимост до 200%. След като веднъж усетите ефекта, наподобяващ дневна светлина, винаги ще предпочетете светодиодите. Колкото повече виждате, толкова по-добре шофирате, по-бързо реагирате и в по-голяма безопасност се намирате. Така че не оставяйте тъмнината да спечели, изберете Philips и започнете да шофирате през нощта с по-голяма увереност и контрол.