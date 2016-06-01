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  • Голяма видимост за максимална безопасност
  • Голяма видимост за максимална безопасност
  • Голяма видимост за максимална безопасност
  • Голяма видимост за максимална безопасност
  • Голяма видимост за максимална безопасност
  • Голяма видимост за максимална безопасност
  • Голяма видимост за максимална безопасност
  • Голяма видимост за максимална безопасност
  • Голяма видимост за максимална безопасност

DayLight 9LED дневни ходови светлини

12831WLEDX1

4.3
| (17) Отзиви
Голяма видимост за максимална безопасност
3-то поколение DRL от Philips съчетава превъзходен стил и по-добра видимост. Със своя обновен оптичен дизайн Philips Daylight9 предлага по-добра гъвкавост при монтаж: решение за всяка кола да се откроява от множеството.
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Ярка и привлекателна от всеки ъгъл

Голяма видимост за максимална безопасност

  • Daylight 9

  • 12 V

  • 16 W

Монтиране под различни ъгли за светлинен ефект с широк изглед

Монтиране под различни ъгли за светлинен ефект с широк изглед

Монтиране под различни ъгли за светлинен ефект с широк изглед.

Нов оптичен дизайн с 9 LED точки

Нов оптичен дизайн с 9 LED точки

Благодарение на обновената оптика на лещата предлагаме по-добро осветяване. Ъгълът, под който се излъчва законово изискваното количество светлина на пътя, е увеличен, благодарение на новата конструкция.

Законосъобразно монтиране под ъгли до +/-40°

Законосъобразно монтиране под ъгли до +/-40°

Диапазонът на монтиране на модулите е увеличен до +/- 40 градуса хоризонтално, +/- 2 градуса вертикално и +/- 32 градуса диагонално.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

17

Отзиви

2

01/06/2016

България

България

Потвърден купувач

Лесен и бърз монтаж

В описанието на продукта не са указани ясно и еднозначно упоменатите допустими ъгли във всички посоки. Куплунзите създават проблем при вкарване в гнездата им. Няма указание как се демонтират при нужда. Мощноста маркирана на тялото е 3 вата а не 8.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DayLight 9 12831WLEDX1 LED дневни ходови светлини

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DayLight 9 12831WLEDX1 LED дневни ходови светлини

10/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Відмінний виріб. Легке, доступне підключення. Ефективна робота.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DayLight 9 12831WLEDX1 Світлодіодні денні ходові вогні

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DayLight 9 12831WLEDX1 Світлодіодні денні ходові вогні

10/02/2024

Polska

Polska

Потвърден купувач

Fajnie spełnia swoją rolę.

Łatwy montaż, podłączenie do centralki praktycznie intuicyjne (niema możliwości pomyłki). Uważam, że grafika obrazująca działanie świateł (automatyczne wyłączanie), powinna zawierać informację o konieczności pracy silnika (ewentualnie, zapis ten w instrukcji powinien być bardziej wyeksponowany (można go przeoczyć skupiając się na rodzaju pojazdu (zwykły czy hybryda). Należałoby, dopracować sposób połączenie izolacji przewodów przy światłach (koszulka termiczna załatwiła by sprawę).

Предимства

ładnie świeci, łatwość montażu

Недостатъци

połączenia izolacji do przeowodów przy światłach, powinien być szablon do zamocowania ramek

Този отзив е направен за DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

Този отзив е направен за DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

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