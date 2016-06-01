12831WLEDX1
Daylight 9
12 V
16 W
Монтиране под различни ъгли за светлинен ефект с широк изглед.
Благодарение на обновената оптика на лещата предлагаме по-добро осветяване. Ъгълът, под който се излъчва законово изискваното количество светлина на пътя, е увеличен, благодарение на новата конструкция.
Диапазонът на монтиране на модулите е увеличен до +/- 40 градуса хоризонтално, +/- 2 градуса вертикално и +/- 32 градуса диагонално.
4.3
от 5
17
Отзиви
Penco
01/06/2016
България
Потвърден купувач
Лесен и бърз монтаж
В описанието на продукта не са указани ясно и еднозначно упоменатите допустими ъгли във всички посоки. Куплунзите създават проблем при вкарване в гнездата им. Няма указание как се демонтират при нужда. Мощноста маркирана на тялото е 3 вата а не 8.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DayLight 9 12831WLEDX1 LED дневни ходови светлини
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DayLight 9 12831WLEDX1 LED дневни ходови светлини
Михалыч
10/04/2019
Україна
Рекомендую
Відмінний виріб. Легке, доступне підключення. Ефективна робота.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DayLight 9 12831WLEDX1 Світлодіодні денні ходові вогні
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DayLight 9 12831WLEDX1 Світлодіодні денні ходові вогні
Fuziak
10/02/2024
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Fajnie spełnia swoją rolę.
Łatwy montaż, podłączenie do centralki praktycznie intuicyjne (niema możliwości pomyłki). Uważam, że grafika obrazująca działanie świateł (automatyczne wyłączanie), powinna zawierać informację o konieczności pracy silnika (ewentualnie, zapis ten w instrukcji powinien być bardziej wyeksponowany (można go przeoczyć skupiając się na rodzaju pojazdu (zwykły czy hybryda). Należałoby, dopracować sposób połączenie izolacji przewodów przy światłach (koszulka termiczna załatwiła by sprawę).
Предимства
ładnie świeci, łatwość montażu
Недостатъци
połączenia izolacji do przeowodów przy światłach, powinien być szablon do zamocowania ramek
Този отзив е направен за DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
Този отзив е направен за DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED