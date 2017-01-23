Прекратен продукт
12825WLEDX1
Daylight Guide
12 V
15 W
Удобен и лесен монтаж с интелигентна система за закрепване. Монтирайте скобите в произволна кухина и просто щракнете модулите на място. Модулите ще се блокират плътно и са обезопасени срещу кражба.
Нашето решение Daylight (Дневна светлина) остава включено ден и нощ. През деня, LED Daylight прави автомобилите по-видими и по-бързо забележими от водачите на други превозни средства или пешеходците, движещи се в обратна посока, което като цяло повишава безопасността на движението по пътищата. Системата автоматично се затъмнява през нощта.
Здравият висококачествен алуминиев корпус предпазва от корозия и е устойчив на метеорологичните условия - вода, сол, пясък и прах нямат шанс. Резултатът е дълъг живот и никакви дейности по поддръжката.
4.1
от 5
7
Отзиви
riki
23/01/2017
Polska
POLECAM TEN PRODUKT
Produkt doskonałej jakości. Mocne światło widoczne z daleka. Bardzo efektowne dwie linie. Polecam w 100%
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Този отзив е направен за DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
Kenu
30/12/2016
Česká republika
vynikající volba
Sice malinko dražší, ale vůbec nelituji. Podle palubního počítače mi klesla spotřeba o 0,4l.
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Този отзив е направен за DayLightGuide 12825WLEDX1 Světla LED pro denní svícení
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DayLightGuide 12825WLEDX1 Světla LED pro denní svícení
mtb84
03/11/2015
Polska
prezentuja sie bardzo ładnie.
witam światełka bardzo rzucają się w oczy są bardzo mocne w sumie to plus. ale miałem już dwie kontrole policyjne zawsze musze się upierać o legalności ich i prawidłowym montażu. problem polega ze one nie gasną podczas zapalania świateł mijania. wiem one maja taką funkcje ale czy ona jest w Polsce tolerowana, obecnie mam 4 światła pozycyjne z przodu dwa oryginalne w reflektorach i dwa lodowe w zestawie montażowym były zamienniki oryginalnych żarówek pozycyjnych na takie co nie świeca ale nie powodują błędu spalonej żarówki. czy policja może zabrać dowód za te światła ?
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Този отзив е направен за DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED