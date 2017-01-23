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  • Ексклузивен дизайнерски почерк, максимална видимост
  • Ексклузивен дизайнерски почерк, максимална видимост
  • Ексклузивен дизайнерски почерк, максимална видимост
  • Ексклузивен дизайнерски почерк, максимална видимост
  • Ексклузивен дизайнерски почерк, максимална видимост
  • Ексклузивен дизайнерски почерк, максимална видимост
  • Ексклузивен дизайнерски почерк, максимална видимост
  • Ексклузивен дизайнерски почерк, максимална видимост
  • Ексклузивен дизайнерски почерк, максимална видимост
  • Ексклузивен дизайнерски почерк, максимална видимост
  • Ексклузивен дизайнерски почерк, максимална видимост
  • Ексклузивен дизайнерски почерк, максимална видимост
  • Ексклузивен дизайнерски почерк, максимална видимост
  • Ексклузивен дизайнерски почерк, максимална видимост
  • Ексклузивен дизайнерски почерк, максимална видимост
  • Ексклузивен дизайнерски почерк, максимална видимост
  • Ексклузивен дизайнерски почерк, максимална видимост
  • Ексклузивен дизайнерски почерк, максимална видимост
  • Ексклузивен дизайнерски почерк, максимална видимост
  • Ексклузивен дизайнерски почерк, максимална видимост
  • Ексклузивен дизайнерски почерк, максимална видимост
  • Ексклузивен дизайнерски почерк, максимална видимост
  • Ексклузивен дизайнерски почерк, максимална видимост

Прекратен продукт

DayLightGuideLED дневни ходови светлини

12825WLEDX1

4.1
| (7) Отзиви
Ексклузивен дизайнерски почерк, максимална видимост
Новото поколение мощни дневни ходови светлини Luxeon LED подобряват безопасността и стила ви на пътуване, повишавайки видимостта ви както през деня, така и през нощта.
Виж всички предимства

за безопасно и стилно шофиране

Ексклузивен дизайнерски почерк, максимална видимост

  • Daylight Guide

  • 12 V

  • 15 W

Интелигентна система за закрепване

Интелигентна система за закрепване

Удобен и лесен монтаж с интелигентна система за закрепване. Монтирайте скобите в произволна кухина и просто щракнете модулите на място. Модулите ще се блокират плътно и са обезопасени срещу кражба.

Подходящо за димиране: остава включено през ден и нощ

Подходящо за димиране: остава включено през ден и нощ

Нашето решение Daylight (Дневна светлина) остава включено ден и нощ. През деня, LED Daylight прави автомобилите по-видими и по-бързо забележими от водачите на други превозни средства или пешеходците, движещи се в обратна посока, което като цяло повишава безопасността на движението по пътищата. Системата автоматично се затъмнява през нощта.

Висококачествен алуминиев корпус

Висококачествен алуминиев корпус

Здравият висококачествен алуминиев корпус предпазва от корозия и е устойчив на метеорологичните условия - вода, сол, пясък и прах нямат шанс. Резултатът е дълъг живот и никакви дейности по поддръжката.

Технически данни

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Отзиви

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4.1

от 5

7

Отзиви

4
3
1

23/01/2017

Polska

Polska

POLECAM TEN PRODUKT

Produkt doskonałej jakości. Mocne światło widoczne z daleka. Bardzo efektowne dwie linie. Polecam w 100%

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

30/12/2016

Česká republika

Česká republika

vynikající volba

Sice malinko dražší, ale vůbec nelituji. Podle palubního počítače mi klesla spotřeba o 0,4l.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DayLightGuide 12825WLEDX1 Světla LED pro denní svícení

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DayLightGuide 12825WLEDX1 Světla LED pro denní svícení

03/11/2015

Polska

Polska

prezentuja sie bardzo ładnie.

witam światełka bardzo rzucają się w oczy są bardzo mocne w sumie to plus. ale miałem już dwie kontrole policyjne zawsze musze się upierać o legalności ich i prawidłowym montażu. problem polega ze one nie gasną podczas zapalania świateł mijania. wiem one maja taką funkcje ale czy ona jest w Polsce tolerowana, obecnie mam 4 światła pozycyjne z przodu dwa oryginalne w reflektorach i dwa lodowe w zestawie montażowym były zamienniki oryginalnych żarówek pozycyjnych na takie co nie świeca ale nie powodują błędu spalonej żarówki. czy policja może zabrać dowód za te światła ?

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

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