Прекратен продукт
LED-FOG [~H8/H11/H16]
6500 K
До 200% по-ярка светлина<br>
Усъвършенствана автомобилна система
С цветна температура до 6500 Келвина, фаровете за мъгла Philips X-tremeUltinon, базирани на автомобилния клас LUXEON технология произвеждат ярък бял лъч, наподобяващ дневна светлина. С по-ясна видимост ще можете по-добре да разпознавате препятствия и да изберете перфектната линия на шофиране. А тъй като не е необходимо да се напрягате, за да видите терена отпред, ярките светлини правят нощното каране по-комфортно и вълнуващо.
Точно както нашите очи са прозорци към душите ни, вашите фарове говорят много за вашия автомобил. Ако искате да надстроите вашия стил, без да е необходимо да купувате нова кола, надстройването на вашите фарове е един от най-интелигентните начини за изразходване на вашите пари. С вашата кола вие изразявате себе си, така че подчертайте вашия стил с фарове за мъгла Philips. Вместо жълти получавате ясни, бели и модерни светлини. За този модерен външен вид интелигентните шофьори избират превъзходния стил на светодиодните фарове Philips.
Най-добрите фарове за автомобили не са просто тези, които произвеждат най-силната светлина. Създаването на все-по ярки светодиодни крушки за автомобили е по-лесната задача. Важно е какво правите с тази допълнителна светлина. Неконтролираната ярка светлина не е идеална за шофиране и може да създаде опасно отражение. Оборудвани с технологията SafeBeam, светодиодите фарове Philips концентрират светлината където ви е нужна. Тази равномерна и ярка схема на лъча е проектирана според регламентите за пътна безопасност за халогенни фарове. С по-прецизен контрол на светлината имате по-голяма видимост, което прави вашето шофиране през нощта по-добро и по-безопасно.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
genrish
31/10/2018
Україна
дуже добре
Дуже задоволений лампами. Єдине зауваження : два проводочки від самих фар до блоків дуже тоненькі і недостатньо довжини. В місці розташування протитуманок (бампер) немає близько місця, де би можна було закріпити блок, було би добре зробити провода довшими.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 лампа для автомобільних протитуманних фар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 лампа для автомобільних протитуманних фар
Единствено вие носите отговорността да гарантирате, че светодиодните светлини отговарят на приложимите законови изисквания.