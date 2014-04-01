12498VPB2
Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
Лампите VisionPlus произвеждат по-мощен светлинен поток в сравнение със стандарта. VisionPlus е изборът за производителност на шофьори, които мислят за безопасността. Предлагащи висока производителност и отлична стойност, това е правилният избор за взискателните шофьори.Вижте всички предимства
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.
Кои лампи от 12 V за коя функция са подходящи? Предложението на Philips Automotive включва всички специфични функции на автомобила: дълги светлини, къси светлини, предни фарове за мъгла, преден мигач, страничен мигач, заден мигач, светлини на стоповете, светлини за заден ход, задни фарове за мъгла, светлини на регистрационния номер, задни светлини за обозначаване на позицията/паркиране, вътрешно осветление
Автомобилните продукти и услуги на Philips се считат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части. Произведени от висококачествени продукти и тествани според най-високите спецификации, нашите продукти са проектирани за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) съгласно най-високите изисквания на ЕСЕ. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.
Осветлението на спирачките е видимо по-рано, благодарение на по-мощното светлоотдаване. Спирачният път на следващия автомобил може да се намали до 3 метра при 100 км/ч.
Маркетингови характеристики
Описание на продукта
Електрически характеристики
Информация за поръчка
Данни за опаковката
Информация за опакован продукт
Информация за външната опаковка
Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.