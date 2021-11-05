12362XVPB1
Тип крушка: H11
12 V, 55 W
До 150% по-ярка светлина
До 400 ч
Брой лампи: 1
С Philips X-tremeVision Pro150 се наслаждавате на до 150% по-ярка светлина¹. Шофирайте до вкъщи, при любимите си хора, като знаете, че можете да виждате по-ясно дори в тъмното и неблагоприятните метеорологични условия. Подобреният дизайн на жичката предоставя по-добра прецизност и осветеност за по-добро осветяване на пътя, докато новата технология от кварцово стъкло Diamond Precision осигурява повече яркост.
Новата производствена техника за кварцово стъкло Philips Diamond Precision увеличава пропускането на светлина и осигурява по-голяма устойчивост при термичен удар и налягане. Специално изработеното съчетание от специални газове допълнително защитава жичките от износване. Това означава повече яркост и по-дълъг експлоатационен живот до 450 часа (отнася се за H7; H11: 400 ч), което е може би най-дългият експлоатационен живот, предлаган от такава мощна крушка.
Тъй като осигурява до 70 метра по-голям обхват² на пътя, Philips X-tremeVision Pro150 подобрява способността ви да реагирате на потенциални опасности. По-голямата дистанция за безопасност означава, че вие и вашите спътници можете да се насладите на по-сигурно пътуване.
4.3
от 5
31
Отзиви
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Предимства
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Недостатъци
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості
Віталій
27/12/2017
Україна
Більше світла
Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
1 Яркост в сравнение със законния минимален стандарт.
2 Допълнително разстояние за безопасност в сравнение с дължината на лъча спрямо получения минимум според регламента на ECE, на базата на 1 лукс. Най-голямо разстояние от колата.
3 Отнася се за приложението на къси светлини, различава се при използването на светлини за мъгла