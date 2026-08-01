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  • Ярки сигнали. Стилно шофиране.
  • Ярки сигнали. Стилно шофиране.

Прекратен продукт

Ultinon LEDсигнална и интериорна крушка за автомобил

11961ULWX2

Ярки сигнали. Стилно шофиране.
За стилно шофиране се възползвайте от светлините за сигнализиране с наситени цветове. Вътрешните и позициониращи светлини Philips Ultinon LED T10 с ефект на дневна светлина 6000 K са ярки и изглеждат добре, за да можете да сигнализирате безопасно и със стил.
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Надеждно светодиодно качество

Ярки сигнали. Стилно шофиране.

  • LED-T10 [~W5W]

  • Брой лампи: 2

  • Ефект на дневна светлина, 12 V, 6000 K

  • Позиция, интериорна

Надстройте вашите фарове, надстройте вашия стил

Въпреки че главната цел на външните светлини е да ви помагат да виждате други и да бъдете забелязвани, няма причина и да не изглеждате добре в същото време. Ако желаете да надстроите вашия стил, без да купувате нов автомобил, смяната на вашите вътрешни и външни светлини със светодиоди е интелигентен начин да похарчите вашите пари. Надстройте вашите външни светлини с по-интензивно червено за стоп-лампи – наситен кехлибарен цвят за сигнали за завиване и ярка бяла светлина за позициониране и заден ход. Вашата кола ви помага да изразите себе си, така че акцентирайте вашия стил със сигналните светодиодни светлини Philips.

Ярки сигнали за подобрена видимост

Сигнализирането на желаната посока на автомобила ви е от основно значение за вашата безопасност. За да избегнете сблъсъци, другите участници на пътя трябва да знаят какво правите. Ярките сигнализиращи светлини гарантират, че ще бъдете забелязани, с цел по-висока безопасност. Без значение дали сте включили на заден ход, позиционирате се или спирате, сигнализиращите светлини Philips Ultinon LED предоставят необходимата за вас ефективност и дават на другите шофьори допълнително време, за да реагират на вашите движения.

Надеждно и дълготрайно LED осветление

Искате ярки и стилни автомобилни светлини. Но не искате да заменяте изгорели крушки. Това е главният минус на обикновените фарове: колкото по-мощна е светлината, толкова по-кратък е нейният живот. Със същия интензитет на осветяване светодиодите са много по-трайни. А лампите Philips Ultinon LED притежават допълнителна издръжливост на топлина и вибрация, което ги прави перфектен избор за дълготрайна производителност.

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      Откази от отговорност

      1. Единствено вие носите отговорността да гарантирате, че светодиодните светлини отговарят на приложимите законови изисквания.

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