Надстройте вашите фарове, надстройте вашия стил

Въпреки че главната цел на външните светлини е да ви помагат да виждате други и да бъдете забелязвани, няма причина и да не изглеждате добре в същото време. Ако желаете да надстроите вашия стил, без да купувате нов автомобил, смяната на вашите вътрешни и външни светлини със светодиоди е интелигентен начин да похарчите вашите пари. Надстройте вашите външни светлини с по-интензивно червено за стоп-лампи – наситен кехлибарен цвят за сигнали за завиване и ярка бяла светлина за позициониране и заден ход. Вашата кола ви помага да изразите себе си, така че акцентирайте вашия стил със сигналните светодиодни светлини Philips.