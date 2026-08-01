Прекратен продукт
11961ULWX2
LED-T10 [~W5W]
Брой лампи: 2
Ефект на дневна светлина, 12 V, 6000 K
Позиция, интериорна
Въпреки че главната цел на външните светлини е да ви помагат да виждате други и да бъдете забелязвани, няма причина и да не изглеждате добре в същото време. Ако желаете да надстроите вашия стил, без да купувате нов автомобил, смяната на вашите вътрешни и външни светлини със светодиоди е интелигентен начин да похарчите вашите пари. Надстройте вашите външни светлини с по-интензивно червено за стоп-лампи – наситен кехлибарен цвят за сигнали за завиване и ярка бяла светлина за позициониране и заден ход. Вашата кола ви помага да изразите себе си, така че акцентирайте вашия стил със сигналните светодиодни светлини Philips.
Сигнализирането на желаната посока на автомобила ви е от основно значение за вашата безопасност. За да избегнете сблъсъци, другите участници на пътя трябва да знаят какво правите. Ярките сигнализиращи светлини гарантират, че ще бъдете забелязани, с цел по-висока безопасност. Без значение дали сте включили на заден ход, позиционирате се или спирате, сигнализиращите светлини Philips Ultinon LED предоставят необходимата за вас ефективност и дават на другите шофьори допълнително време, за да реагират на вашите движения.
Искате ярки и стилни автомобилни светлини. Но не искате да заменяте изгорели крушки. Това е главният минус на обикновените фарове: колкото по-мощна е светлината, толкова по-кратък е нейният живот. Със същия интензитет на осветяване светодиодите са много по-трайни. А лампите Philips Ultinon LED притежават допълнителна издръжливост на топлина и вибрация, което ги прави перфектен избор за дълготрайна производителност.
Отзиви
Единствено вие носите отговорността да гарантирате, че светодиодните светлини отговарят на приложимите законови изисквания.
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