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Прекратен продукт

Ultinon Pro3000 SIСигнализираща крушка за автомобил

11961U30CWB2

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За стилно шофиране надградете до габаритни светлини Philips Ultinon Pro3000 LED [˜W5W]. Те са ярки и изглеждат добре, така че можете да сигнализирате безопасно и със стил.
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Издръжливо и наситено светодиодно сигнализиране

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  • Тип крушка: W5W

  • Ефект на дневна светлина, 12V, 6000 K

  • Усъвършенствана автомобилна система

  • Брой лампи: 2

Сигнализирайте вашето намерение с по-ярка външна светлина

Сигнализирането на желаната посока на вашия автомобил е от основно значение за вашата безопасност. За да избегнете сблъсъци, другите участници в движението трябва да знаят какво правите. А когато лошите атмосферни условия намалят видимостта, необходимостта от ярко и наситено сигнализиране става още по-голяма. LED сигналните светлини Philips Ultinon Pro3000 ви предоставят ярък ефект на дневна светлина и до 6000 K за габаритни и интериорни светлини. Вашата кола изразява кои сте, така че направете стилно впечатление със сигнализиращи LED светлини на Philips.

Оптимизирани за по-добра видимост

Независимо дали става въпрос за светлини за паркиране, жабката, таблото или осветление за багажник, Philips Ultinon Pro3000 LED ви предоставят равномерно разпределение на светлината. Широкият им ъгъл гарантира, че светлината ще бъде прожектирана там, където ви е необходима.

Лесен монтаж и съвместимост с много автомобилни модели

Насладете се на "plug-and-play" изживяването: Philips Ultinon Pro3000 се доставя със стандартни накрайници, така че смяната е лесна и бърза.

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