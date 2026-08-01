Прекратен продукт
11961U30CWB2
Тип крушка: W5W
Ефект на дневна светлина, 12V, 6000 K
Усъвършенствана автомобилна система
Брой лампи: 2
Сигнализирането на желаната посока на вашия автомобил е от основно значение за вашата безопасност. За да избегнете сблъсъци, другите участници в движението трябва да знаят какво правите. А когато лошите атмосферни условия намалят видимостта, необходимостта от ярко и наситено сигнализиране става още по-голяма. LED сигналните светлини Philips Ultinon Pro3000 ви предоставят ярък ефект на дневна светлина и до 6000 K за габаритни и интериорни светлини. Вашата кола изразява кои сте, така че направете стилно впечатление със сигнализиращи LED светлини на Philips.
Независимо дали става въпрос за светлини за паркиране, жабката, таблото или осветление за багажник, Philips Ultinon Pro3000 LED ви предоставят равномерно разпределение на светлината. Широкият им ъгъл гарантира, че светлината ще бъде прожектирана там, където ви е необходима.
Насладете се на "plug-and-play" изживяването: Philips Ultinon Pro3000 се доставя със стандартни накрайници, така че смяната е лесна и бърза.
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