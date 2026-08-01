Сигнализирайте вашето намерение с по-ярка външна светлина

Сигнализирането на желаната посока на вашия автомобил е от основно значение за вашата безопасност. За да избегнете сблъсъци, другите участници в движението трябва да знаят какво правите. А когато лошите атмосферни условия намалят видимостта, необходимостта от ярко и наситено сигнализиране става още по-голяма. LED сигналните светлини Philips Ultinon Pro3000 ви предоставят ярък ефект на дневна светлина и до 6000 K за габаритни и интериорни светлини. Вашата кола изразява кои сте, така че направете стилно впечатление със сигнализиращи LED светлини на Philips.