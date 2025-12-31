Прекратен продукт
11067XUWX2
По-ярък и по-стилен
За безопасно и модерно шофиране преминете на ярки стопове X-tremeUltinon LED gen2 T16 на Philips [~W16W]. Те са мощни, прецизни и изглеждат добре, така че можете да сигнализирате безопасно и със стил.
LED-T16 [~W16W]
Брой лампи: 2
Ефект на дневна светлина, 12 V, 6000 K
Усъвършенствана автомобилна система
Сигнализирането на желаното движение на автомобила ви е от жизненоважно значение за вашата безопасност. За да избегнете сблъсъци, другите участници в движението трябва да знаят какво правите. А когато лошите атмосферни условия намалят видимостта, необходимостта от ярко и наситено сигнализиране става още по-наложима. LED сигнализиращи светлини Philips X-tremeUltinon LED gen2 ви предоставят яркия ефект на дневна светлина и до 6000 K за задните и габаритните светлини. С по-интензивни цветове за приложения при завиване и спиране, незабавно включващи се светодиоди и равномерна и добре насочена светлина ще предоставите на другите шофьори жизненоважно допълнително време за реакция на вашите движения.
Въпреки че основната цел на външното осветление е да ви помогне да виждате и да бъдете видени, няма причина и да не изглеждате добре в същото време. Ако търсите да надградите стила си без купуване на по-нова кола, заместването на вашите външни светлини с LED е разумен начин да похарчите пари. Надградете своите външни светлини с по-интензивни червени стопове, наситени жълти мигачи и ярки бели светлини за позициониране и задна скорост. Вашата кола изразява кои сте, така че направете стилно впечатление със светодиодните външни светлини от Philips.
Когато се движите с автомобил на заден ход вашата видимост е ограничена. Поради седналото положение не може да виждате всички ъгли едновременно. А връщането на заден ход в мрака е дори още по-коварно. Така че е естествено инцидентите да се случват по-често при заден ход. Светодиодните светлини за заден ход Philips предоставят мощен ефект на дневна светлина и до 6000 K по-добро осветяване на зоната директно зад автомобила. А колкото повече виждате, толкова по-безопасно ще шофирате.
Отзиви
Единствено вие носите отговорността да гарантирате, че светодиодните светлини отговарят на приложимите законови изисквания.