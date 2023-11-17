Мощно засмукване с PowerCyclone 8
Светодиоден накрайник за твърди подове
До 60 мин в eco (Еко) и 15 мин в turbo (Турбо) (2)
2 настр., 2 аксес. и стойка за стена за съхр.
PowerCyclone 8 и цифровият мотор PowerBlade работят заедно, за да генерират силна скорост на въздушния поток (до 820 l/min (3) по енергийно ефективен начин. Резултатът? Щателно събиране на праха и мръсотията при по-дълго време на работа – особено върху твърди подове.
Край на излишните движения благодарение на нашия светодиоден накрайник, който улавя до 99% от праха и мръсотията при най-високата настройка (4). Той осветява миниатюрните частици прах, като излъчва светлина точно под правилния ъгъл, така че ще знаете точно къде да почистите. Накрайникът е проектиран да се плъзга изключително близо до стени и ръбове, като улавя упоритите частици мръсотия. Не оставяйте и прашинка след себе си.
В шкафове, ъгли или на високи места – прахосмукачката Philips от серия 3000 може да се справи. Тя се преобразува в ръчна прахосмукачка за по-добра преносимост. Дългият инструмент за тесни пространства помага да достигнете тесни места. Комбинираният инструмент „2 в 1“ превключва лесно между мека четка за почистване на праха от деликатни повърхности и широк инструмент за тесни пространства за почистване на труднодостъпни ъгли.
4.4
от 5
19
Отзиви
88%
препоръчват този продукт
Kris_vi
17/11/2023
Україна
Част от промоцията
Хороший пилосос
Пилососом дуже задоволена, прибирає гарно. В руці дуже легкий, навіть мій восьмирічний син тепер може сам прибирати ним. За пилососом досить легко доглядати, все можна вийняти та промити. Дякую за таку новинку
Предимства
Простий в догляді, гарно прибирає
Недостатъци
Немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Varnava99
16/11/2023
Україна
Част от промоцията
Потужний пилосос
Дуже гарно прибирає ,має заряд до 60 хв і круто що насадка з підсвіткою,справді видно всю пилюку,легкий і ціна шикарна
Предимства
Легкий,потужний,підсвітка,ціна
Недостатъци
Немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
14/11/2023
Україна
Супер помічник
Шукала щось на невелику площу, не дороге і водночас якісне і потужне, зупинилась на цій моделі, зі своїми обов’язками справляється на всі 100% Дуже задоволена вибором
Предимства
Досить довгий час роботи, потужний
Недостатъци
Не виявила
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
(1) Нормален режим, само ръчно
(2) Нормален режим, само ръчно/режим Turbo (Турбо), само ръчно
(3) В режим turbo (Турбо)
(4) На твърди подове в режим turbo (Турбо)
(5) Нормален режим, само ръчно/в режим Turbo (Турбо), само ръчно
(6) > 0,5 μm размер на частиците
(7) На твърди подове с накрайник за сухо почистване
(8) Режим Turbo (Турбо), само ръчно