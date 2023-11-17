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  • Разкрийте силата на чистотата без усилие
  • Разкрийте силата на чистотата без усилие
  • Разкрийте силата на чистотата без усилие
  • Разкрийте силата на чистотата без усилие
  • Разкрийте силата на чистотата без усилие
  • Разкрийте силата на чистотата без усилие
  • Разкрийте силата на чистотата без усилие
  • Разкрийте силата на чистотата без усилие
  • Разкрийте силата на чистотата без усилие
  • Разкрийте силата на чистотата без усилие
  • Разкрийте силата на чистотата без усилие

Серия 3000Безкабелна прахосмукачка

XC3031/01

4.4
| (19) Отзиви | 88% препоръчват този продукт
Разкрийте силата на чистотата без усилие
Почистването е лесно с лекия уред на Philips от серия 3000. Той предлага мощно засмукване върху твърди подове благодарение на технологията си PowerCyclone и осветява скрития прах със светодиодния си накрайник. Очаква ви лесно и удобно почистване!
Виж всички предимства

До 60 мин почистване с едно зареждане (1)

Разкрийте силата на чистотата без усилие

  • Мощно засмукване с PowerCyclone 8

  • Светодиоден накрайник за твърди подове

  • До 60 мин в eco (Еко) и 15 мин в turbo (Турбо) (2)

  • 2 настр., 2 аксес. и стойка за стена за съхр.

PowerCyclone 8: мощно засмукване с минимално използване на батерията (8)

PowerCyclone 8: мощно засмукване с минимално използване на батерията (8)

PowerCyclone 8 и цифровият мотор PowerBlade работят заедно, за да генерират силна скорост на въздушния поток (до 820 l/min (3) по енергийно ефективен начин. Резултатът? Щателно събиране на праха и мръсотията при по-дълго време на работа – особено върху твърди подове.

Светод. накрайник за твърди подове разкрива праха, насочвайки всяко движение

Светод. накрайник за твърди подове разкрива праха, насочвайки всяко движение

Край на излишните движения благодарение на нашия светодиоден накрайник, който улавя до 99% от праха и мръсотията при най-високата настройка (4). Той осветява миниатюрните частици прах, като излъчва светлина точно под правилния ъгъл, така че ще знаете точно къде да почистите. Накрайникът е проектиран да се плъзга изключително близо до стени и ръбове, като улавя упоритите частици мръсотия. Не оставяйте и прашинка след себе си.

Лесно почистване благодар. на преобразув. в ръчна прахосмукачка и аксесоарите

Лесно почистване благодар. на преобразув. в ръчна прахосмукачка и аксесоарите

В шкафове, ъгли или на високи места – прахосмукачката Philips от серия 3000 може да се справи. Тя се преобразува в ръчна прахосмукачка за по-добра преносимост. Дългият инструмент за тесни пространства помага да достигнете тесни места. Комбинираният инструмент „2 в 1“ превключва лесно между мека четка за почистване на праха от деликатни повърхности и широк инструмент за тесни пространства за почистване на труднодостъпни ъгли.

Технически данни

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Отзиви

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4.4

от 5

19

Отзиви

88%

препоръчват този продукт

4
3
2

17/11/2023

Україна

Україна

Хороший пилосос

Пилососом дуже задоволена, прибирає гарно. В руці дуже легкий, навіть мій восьмирічний син тепер може сам прибирати ним. За пилососом досить легко доглядати, все можна вийняти та промити. Дякую за таку новинку

Предимства

Простий в догляді, гарно прибирає

Недостатъци

Немає

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

16/11/2023

Україна

Україна

Потужний пилосос

Дуже гарно прибирає ,має заряд до 60 хв і круто що насадка з підсвіткою,справді видно всю пилюку,легкий і ціна шикарна

Предимства

Легкий,потужний,підсвітка,ціна

Недостатъци

Немає

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

14/11/2023

Україна

Україна

Супер помічник

Шукала щось на невелику площу, не дороге і водночас якісне і потужне, зупинилась на цій моделі, зі своїми обов’язками справляється на всі 100% Дуже задоволена вибором

Предимства

Досить довгий час роботи, потужний

Недостатъци

Не виявила

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

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      Откази от отговорност

      1. (1) Нормален режим, само ръчно

      2. (2) Нормален режим, само ръчно/режим Turbo (Турбо), само ръчно

      3. (3) В режим turbo (Турбо)

      4. (4) На твърди подове в режим turbo (Турбо)

      5. (5) Нормален режим, само ръчно/в режим Turbo (Турбо), само ръчно

      6. (6) > 0,5 μm размер на частиците

      7. (7) На твърди подове с накрайник за сухо почистване

      8. (8) Режим Turbo (Турбо), само ръчно