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  • Като концертна зала за ушите ви
  • Като концертна зала за ушите ви
  • Като концертна зала за ушите ви
  • Като концертна зала за ушите ви
  • Като концертна зала за ушите ви
  • Като концертна зала за ушите ви
  • Като концертна зала за ушите ви
  • Като концертна зала за ушите ви
  • Като концертна зала за ушите ви
  • Като концертна зала за ушите ви
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  • Като концертна зала за ушите ви
  • Като концертна зала за ушите ви
  • Като концертна зала за ушите ви
  • Като концертна зала за ушите ви
  • Като концертна зала за ушите ви
  • Като концертна зала за ушите ви
  • Като концертна зала за ушите ви
  • Като концертна зала за ушите ви
  • Като концертна зала за ушите ви

Прекратен продукт

FidelioКабелни слушалки с наушници с отворен гръб X3

X3/00

4.8
| (4) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

2 Награди

Като концертна зала за ушите ви
От дъха на певец до плъзгащите се по грифа на китара пръсти – тези слушалки с отворен гръб с качество за аудиофил предоставят комфорт от лекота като на перце с неподправена настройка. Открийте нови нива на прозрачност и детайли всеки път, когато ги поставите.
Виж всички предимства

Проектирани за аудиофили

Като концертна зала за ушите ви

  • Широка, естествена звукова сцена

  • Комфорт от лекота като на перце

  • Първокласно покритие от кожа/метал

  • Сменяем 3-метров кабел

Проектиран за изключителна ефективност

Проектиран за изключителна ефективност

Слушалките Philips Fidelio X3 се отличават с двуслойни раковини за ушите, които намаляват резонанса и вибрациите. Неодимовите мембрани са проектирани да се накланят на 15 градуса, прилягайки на естествената геометрия на ухото ви за оптимална точност при високи честоти. Резултатът: безупречно изпълнение с изящни детайли.

Почувствайте страстта. Първокласен дизайн

Почувствайте страстта. Първокласен дизайн

Тези слушалки с наушници върху цялото ухо не са просто създадени, за да звучат грандиозно: те също се усещат невероятно. Леката, мека вътрешна лента за глава се регулира така, че да пасне идеално. Външната лента за глава придава подсигуряваща тежест, докато плътното прилягане на възглавничките на наушниците с лека като перце мемори пяна създава перфектно уплътнение. Идеални за дълги сесии на слушане.

Дизайн с отворен гръб. Широка, естествена звукова сцена

Дизайн с отворен гръб. Широка, естествена звукова сцена

Дизайнът с наушници и отворен гръб е покрит с акустично прозрачен плат на високоговорител Kvadrat. Въздухът може да преминава свободно през плата, като премахва въздушното налягане, натрупано зад диафрагмата, и създава потапящ, просторен звук.

Технически данни

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Награди

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  • Award image AWARD-1679510

Отзиви

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4.8

от 5

4

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

28/07/2024

Україна

Україна

Потвърден купувач

Super

Super super super sound Super super super quality!!!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3

25/11/2020

Polska

Polska

Super dzwięk

Wygodne, dobrze leżace słuchawki, czysty dzwięk, polecam każdemu kto wymaga dobrej jakosci.

Предимства

Czyste wysokie tony, Niskie tony jak na słuchawki bardzo dobre, Wykonanie premium

Недостатъци

brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

22/04/2020

Polska

Polska

Kablowe to podstawa

Jako fan słuchawek na kablu , musze pochwalić produkt za wygodę noszenia , fajne jest to podwójne podtrzymanie na glowie , dobrze siedza na uchu !

Предимства

Komfort

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

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