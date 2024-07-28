Прекратен продукт
Широка, естествена звукова сцена
Комфорт от лекота като на перце
Първокласно покритие от кожа/метал
Сменяем 3-метров кабел
Слушалките Philips Fidelio X3 се отличават с двуслойни раковини за ушите, които намаляват резонанса и вибрациите. Неодимовите мембрани са проектирани да се накланят на 15 градуса, прилягайки на естествената геометрия на ухото ви за оптимална точност при високи честоти. Резултатът: безупречно изпълнение с изящни детайли.
Тези слушалки с наушници върху цялото ухо не са просто създадени, за да звучат грандиозно: те също се усещат невероятно. Леката, мека вътрешна лента за глава се регулира така, че да пасне идеално. Външната лента за глава придава подсигуряваща тежест, докато плътното прилягане на възглавничките на наушниците с лека като перце мемори пяна създава перфектно уплътнение. Идеални за дълги сесии на слушане.
Дизайнът с наушници и отворен гръб е покрит с акустично прозрачен плат на високоговорител Kvadrat. Въздухът може да преминава свободно през плата, като премахва въздушното налягане, натрупано зад диафрагмата, и създава потапящ, просторен звук.
Награди
4.8
от 5
4
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Volodymyr69
28/07/2024
Україна
Потвърден купувач
Super
Super super super sound Super super super quality!!!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3
Krisu628
25/11/2020
Polska
Super dzwięk
Wygodne, dobrze leżace słuchawki, czysty dzwięk, polecam każdemu kto wymaga dobrej jakosci.
Предимства
Czyste wysokie tony, Niskie tony jak na słuchawki bardzo dobre, Wykonanie premium
Недостатъци
brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
An tos
22/04/2020
Polska
Kablowe to podstawa
Jako fan słuchawek na kablu , musze pochwalić produkt za wygodę noszenia , fajne jest to podwójne podtrzymanie na glowie , dobrze siedza na uchu !
Предимства
Komfort
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3