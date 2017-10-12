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  • Пречистена вода по лесен начин
  • Пречистена вода по лесен начин
  • Пречистена вода по лесен начин
  • Пречистена вода по лесен начин
  • Пречистена вода по лесен начин
  • Пречистена вода по лесен начин
  • Пречистена вода по лесен начин
  • Пречистена вода по лесен начин
  • Пречистена вода по лесен начин
  • Пречистена вода по лесен начин
  • Пречистена вода по лесен начин
  • Пречистена вода по лесен начин
  • Пречистена вода по лесен начин
  • Пречистена вода по лесен начин
  • Пречистена вода по лесен начин
  • Пречистена вода по лесен начин
  • Пречистена вода по лесен начин
  • Пречистена вода по лесен начин
  • Пречистена вода по лесен начин
  • Пречистена вода по лесен начин
  • Пречистена вода по лесен начин
  • Пречистена вода по лесен начин
  • Пречистена вода по лесен начин
  • Пречистена вода по лесен начин

Прекратен продукт

Пречиствател на вода за чешма

WP3811

5
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт
Пречистена вода по лесен начин
Компактен и лесен за инсталиране уред за пречистване на вода с филтър Micro Pure, който ви дава чиста вода, като отстранява бактериите, вредните органични вещества и хлора, а в същото време запазва всички полезни минерали във водата.
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с филтър Micro Pure

Пречистена вода по лесен начин

  • Micro Pure

Отстранява всички бактерии, вредни органични вещества и хлор

Филтърът Micro Pure е многостепенна филтрираща система, която отстранява всички бактерии, примеси и миризми и ви дава чиста, безопасна и приятна на вкус питейна вода. Състои се от високотехнологична мембрана с кухи влакна, която има над 520 милиарда микропори за ефикасно премахване на 99,99% от всички бактерии, и гранулиран активен въглен, който премахва неприятния хлор, лошия вкус и миризмите. Освен това филтърът запазва полезните минерали в питейната вода, които са жизнено важни за човешкото здраве.

Сигнализацията Pure Protect ви показва кога трябва да се подмени филтърът

Усъвършенстваната сигнализация PureProtect с прост цветен код подсказва на потребителя да смени филтъра навреме: когато цветът на мембраната стане тъмносив или ръждивокафяв, значи е време за смяна на филтъра.

Голям дебит, максимум 2 литра на минута

Компактният блок за пречистване на вода е с максимален дебит от два литра на минута, което внася минимални изменения спрямо нормалния дебит на нефилтрираната вода. Само с едно завъртане на лоста за избор на вода имате и избор между струя или разпръскване на нефилтрирана вода или филтрирана вода.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

12/10/2017

Česká republika

Česká republika

Výborná účinnost filtrace

filtr skvěle filtroval všechny pachy a příchuti kohoutkové pitné vody, škoda jen, že ho přestali vyrábět.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за WP3811 Čistička vody na kohoutek

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за WP3811 Čistička vody na kohoutek

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