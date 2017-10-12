Прекратен продукт
Micro Pure
Филтърът Micro Pure е многостепенна филтрираща система, която отстранява всички бактерии, примеси и миризми и ви дава чиста, безопасна и приятна на вкус питейна вода. Състои се от високотехнологична мембрана с кухи влакна, която има над 520 милиарда микропори за ефикасно премахване на 99,99% от всички бактерии, и гранулиран активен въглен, който премахва неприятния хлор, лошия вкус и миризмите. Освен това филтърът запазва полезните минерали в питейната вода, които са жизнено важни за човешкото здраве.
Усъвършенстваната сигнализация PureProtect с прост цветен код подсказва на потребителя да смени филтъра навреме: когато цветът на мембраната стане тъмносив или ръждивокафяв, значи е време за смяна на филтъра.
Компактният блок за пречистване на вода е с максимален дебит от два литра на минута, което внася минимални изменения спрямо нормалния дебит на нефилтрираната вода. Само с едно завъртане на лоста за избор на вода имате и избор между струя или разпръскване на нефилтрирана вода или филтрирана вода.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Geodator
12/10/2017
Česká republika
Výborná účinnost filtrace
filtr skvěle filtroval všechny pachy a příchuti kohoutkové pitné vody, škoda jen, že ho přestali vyrábět.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за WP3811 Čistička vody na kohoutek
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за WP3811 Čistička vody na kohoutek