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Прекратен продукт

Оригинален радиоапарат

TAVS700/10

5

| (7) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Емблематично усещане

Автентичният стил от 50-те години на миналия век се среща с модерната производителност в това електрическо радио с Bluetooth. Дървеният корпус, медните циферблати и дисплеят с димиране го правят идеалният централен елемент във всяка стая. Цифров радио тунер осигурява ясно приемане.

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Емблематично усещане

  • Bluetooth®

  • 20 W изходна мощност

Медна на цвят мрежеста решетка позволява на звука да се разпространява

Медна на цвят мрежеста решетка позволява на звука да се разпространява

Ретро дървен корпус. Детайли в стил 50-те

Това радио с Bluetooth отдава почит на емблематичното настолно радио Philetta 254 на Philips. Дървеният корпус във винтидж стил излъчва чар. Детайлите в стил 50-те години на 20-ти век върху двойните регулиращи ключове и решетката на високоговорителя ви връщат назад във времето, когато джазът и рокендролът управляваха ефира.

Тегло 2,55 кг

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

7

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

12/01/2021

Україна

Україна

Вінтаж з сучасними функціоналом

Якщо ви любите теплі, якісні вінтажні речі з сучасним функціоналом - ця штучка для вас!

Предимства

Вінтаж, якість, сучасний функціонал

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAVS700 Оригінальне радіо

Дата на използване 2019-12-12

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAVS700 Оригінальне радіо

Дата на използване 2019-12-12

25/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Genijalni proizvod

Iznad svih očekivanja, vrhunski dizajn i zvuk. Da mogu dati 10 zvjezdica dao bih!!! Obavezno milje staviti na radio!

Предимства

Dizajn kvaliteta zvuk

Недостатъци

Ništa

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAVS700 Originalni radio

Дата на използване 2020-08-25

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAVS700 Originalni radio

Дата на използване 2020-08-25

03/07/2020

Slovenija

Slovenija

čudovit izgled - Retro

kupili smo ga zaradi Retro izgleda. Res deluje kvalitetno, ima presenetljivo dober zvok za to velikost radia. DAB sprejemnik omogoča res odličen signal in kvaliteto zvoka. Se pa dejansko več kot radio nanj povezujemo z Bluetooth povezavo preko mobilnika.

Предимства

retro izgled, odličen zvok, Bluetooth povezava

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAVS700 Originalni radio

Дата на използване 2020-03-03

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAVS700 Originalni radio

Дата на използване 2020-03-03

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