Прекратен продукт
Емблематично усещане
Автентичният стил от 50-те години на миналия век се среща с модерната производителност в това електрическо радио с Bluetooth. Дървеният корпус, медните циферблати и дисплеят с димиране го правят идеалният централен елемент във всяка стая. Цифров радио тунер осигурява ясно приемане.
Bluetooth®
20 W изходна мощност
Медна на цвят мрежеста решетка позволява на звука да се разпространява
Това радио с Bluetooth отдава почит на емблематичното настолно радио Philetta 254 на Philips. Дървеният корпус във винтидж стил излъчва чар. Детайлите в стил 50-те години на 20-ти век върху двойните регулиращи ключове и решетката на високоговорителя ви връщат назад във времето, когато джазът и рокендролът управляваха ефира.
5.0
от 5
7
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
VH68
12/01/2021
Україна
Вінтаж з сучасними функціоналом
Якщо ви любите теплі, якісні вінтажні речі з сучасним функціоналом - ця штучка для вас!
Предимства
Вінтаж, якість, сучасний функціонал
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAVS700 Оригінальне радіо
Дата на използване 2019-12-12
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAVS700 Оригінальне радіо
Дата на използване 2019-12-12
Gigi49
25/09/2020
Hrvatska
Genijalni proizvod
Iznad svih očekivanja, vrhunski dizajn i zvuk. Da mogu dati 10 zvjezdica dao bih!!! Obavezno milje staviti na radio!
Предимства
Dizajn kvaliteta zvuk
Недостатъци
Ništa
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAVS700 Originalni radio
Дата на използване 2020-08-25
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAVS700 Originalni radio
Дата на използване 2020-08-25
Zebra54321
03/07/2020
Slovenija
čudovit izgled - Retro
kupili smo ga zaradi Retro izgleda. Res deluje kvalitetno, ima presenetljivo dober zvok za to velikost radia. DAB sprejemnik omogoča res odličen signal in kvaliteto zvoka. Se pa dejansko več kot radio nanj povezujemo z Bluetooth povezavo preko mobilnika.
Предимства
retro izgled, odličen zvok, Bluetooth povezava
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAVS700 Originalni radio
Дата на използване 2020-03-03
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAVS700 Originalni radio
Дата на използване 2020-03-03