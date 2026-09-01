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  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro

нов

RetroBluetooth® грамофон

TAV5000/10

Stevie Pro

Оставете музиката да свърши своето с ретро Bluetooth® грамофона с вградени 2-лентови високоговорители. Stevie Pro осигурява по-мощен, по-ясен и по-пространствен стереозвук за плочите, които пускате, и песните, които стриймвате.

Виж всички предимства

Stevie Pro

  • Ретро дизайн, модерен звук

  • Грамофон с 2 скорости

  • Bluetooth® 6.0

  • 2-лентови басрефлексни високоговорители

Визия от миналото, звук от настоящето

Може да изглежда като грамофона на чичо ви, но с богатия си, топъл звук и модерните си функции този модел е напълно в крак с времето. Дизайнът „всичко в едно“ пасва идеално върху бюра и шкафове, а освен това получавате удобството на Bluetooth® и нашето практично придружаващо приложение за вашите винилови плочи.

По-богат и по-дълбок стерео звук. 2-лентови басрефлексни високоговорители

Stevie Pro умее да разтърсва. Вградените 2-лентови басрефлексни високоговорители изпълват въздуха с извисяващи се високи тонове, изразителни средни честоти и дълбоки, мощни баси. Динамиката е стегната, звуковата сцена е широка, а изходната мощност е достатъчна, за да озвучи малка стая.

Грамофон с ремъчно задвижване и 2 скорости. Висококачествени компоненти

От находките, открити при ровене из касетки, до най-ценните ви лимитирани издания — можете да възпроизвеждате винилови плочи при 33 1/3 или 45 rpm върху платера от лят алуминий. Алуминиевото рамо с противотежест и сменяемата игла Audio-Technica следват прецизно каналите, а автоматичното спиране не позволява на плочите да продължат да се въртят след края им.

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