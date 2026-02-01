TAV2000FB/00
Класически дизайн, модерен звук
FM цифрова настройка
Bluetooth® 5.4
Сменяема от потребителя батерия
Елате заради класическия дизайн, останете заради топлия звук. Това преносимо радио връща заобления дизайн и тактилното копче за сила на звука на радиоприемниците от 50-те години на миналия век и добавя щипка топъл, изненадващо мощен звук от своя 2,5" широколентовa мембранa. Това е перфектната комбинация от наследство и иновации.
Музика, новини, драма или спорт? Каквото и да обичате да слушате, това FM радио ви осигурява кристалночисто приемане благодарение на телескопичната си антена. Цифровата настройка прави намирането на станции изключително лесно – освен това можете да запаметите 20 предварителни настройки и да разпределите двете си любими с бутоните за бърз достъп, обозначени с 1 и 2 на предната страна на радиото.
Това радио с класически външен вид не е само радио. Свързването чрез Bluetooth® 5.4 ви позволява да предавате поточно подкасти, списъци за изпълнение и др. от вашето смарт устройство към радиото. Ще се радвате на стабилна връзка с висококачествен звук дори ако списъкът ви за изпълнение се предава от телефона, който сте оставили в другата стая.
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