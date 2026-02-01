Bluetooth® 5.4 за стабилна връзка с по-голям обхват

Това радио с класически външен вид не е само радио. Свързването чрез Bluetooth® 5.4 ви позволява да предавате поточно подкасти, списъци за изпълнение и др. от вашето смарт устройство към радиото. Ще се радвате на стабилна връзка с висококачествен звук дори ако списъкът ви за изпълнение се предава от телефона, който сте оставили в другата стая.