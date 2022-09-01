ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Свобода без кабели
  • Свобода без кабели
  • Свобода без кабели
  • Свобода без кабели
  • Свобода без кабели
  • Свобода без кабели
  • Свобода без кабели
  • Свобода без кабели
  • Свобода без кабели
  • Свобода без кабели
  • Свобода без кабели
  • Свобода без кабели

Прекратен продукт

3000 seriesБезжични слушалки с микрофон

TAUN102BK/00

4.7
| (18) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Свобода без кабели
Компактните Bluetooth слушалки за поставяне в ушите UpBeat предоставят мощен звук с до 7 часа безжична наслада от музиката. Преносимо решение за удобство.
Виж всички предимства

Мощен звук.

Свобода без кабели

  • 6 мм мембрани/затворен гръб

  • За поставяне в ушите

  • 7 часа време за възпроизвеждане

Удобство и пасивна шумоизолация

Технология за бързо зареждане

Технологията за бързо зареждане ви осигурява бърз прилив на енергия, когато батерията е изтощена. Само 15 минути време за зареждане ви осигурява 90 мин възпроизвеждане.

Микрокапсулите с вграден магнит осигуряват спретнато подреждане и лесно съхранение

Вашите слушалки за поставяне в ушите имат изобретателно проектирани микрокапсули с вграден магнит, които осигуряват спретнато подреждане и лесно съхранение. Магнитите са вградени на гърба на микрокапсулите и ги държат долепени една за друга – без заплитане, бъркотия или проблеми. Просто долепете гърбовете им, навийте около тях плоския кабел без заплитане и ги приберете в чантата си, знаейки че можете лесно да ги извадите по всяко време.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.7

от 5

18

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
1

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Много добър продукт

Много удобни, издръжлива батерия. Относително бързо се зареждат. Чудесно съотношение цена - качество.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 series TAUN102BK Безжични слушалки с микрофон

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 series TAUN102BK Безжични слушалки с микрофон

26/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Jako dobar zvuk

Koristim ove slušalice već nekih 6 mjeseci svakodnevno za razgovor i slušanje glazbe, jako sam zadovoljan kvalitetom zvuka, sve u svemu moja topla preporuka.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 series TAUN102BK Bežične slušalice s mikrofonom

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 series TAUN102BK Bežične slušalice s mikrofonom

18/04/2021

România

România

Excelent

Foarte bune! Nu sunt scumpe si calitatea sunetului este foarte buna!

Предимства

sunet bun, bas

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 series TAUN102BK Căşti wireless cu microfon

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 series TAUN102BK Căşti wireless cu microfon

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!