Прекратен продукт
TAUN102BK/00
6 мм мембрани/затворен гръб
За поставяне в ушите
7 часа време за възпроизвеждане
Технологията за бързо зареждане ви осигурява бърз прилив на енергия, когато батерията е изтощена. Само 15 минути време за зареждане ви осигурява 90 мин възпроизвеждане.
Вашите слушалки за поставяне в ушите имат изобретателно проектирани микрокапсули с вграден магнит, които осигуряват спретнато подреждане и лесно съхранение. Магнитите са вградени на гърба на микрокапсулите и ги държат долепени една за друга – без заплитане, бъркотия или проблеми. Просто долепете гърбовете им, навийте около тях плоския кабел без заплитане и ги приберете в чантата си, знаейки че можете лесно да ги извадите по всяко време.
4.7
от 5
18
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Сериозна
01/09/2022
България
Потвърден купувач
Много добър продукт
Много удобни, издръжлива батерия. Относително бързо се зареждат. Чудесно съотношение цена - качество.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 series TAUN102BK Безжични слушалки с микрофон
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 series TAUN102BK Безжични слушалки с микрофон
tope
26/03/2020
Hrvatska
Jako dobar zvuk
Koristim ove slušalice već nekih 6 mjeseci svakodnevno za razgovor i slušanje glazbe, jako sam zadovoljan kvalitetom zvuka, sve u svemu moja topla preporuka.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 series TAUN102BK Bežične slušalice s mikrofonom
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 series TAUN102BK Bežične slušalice s mikrofonom
Adi.G.
18/04/2021
România
Excelent
Foarte bune! Nu sunt scumpe si calitatea sunetului este foarte buna!
Предимства
sunet bun, bas
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 series TAUN102BK Căşti wireless cu microfon
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 series TAUN102BK Căşti wireless cu microfon