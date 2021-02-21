Прекратен продукт
13 мм мембрани/затворен гръб
Bluetooth®
Черно
Когато песента изисква пълното ви внимание, тези истински безжични слушалки ви позволяват да се потопите без разсейване. Един външен микрофон и един вътрешен микрофон работят заедно, за да филтрират външния шум. Awareness Mode ви позволява да включите звука на околния свят, когато имате нужда.
Перфектно настроени 13 мм мембрани предоставят мощни баси и вълнуваща яснота за всяка песен. Ако извадите една микрокапсула, музиката спира на пауза. Сложете я обратно и музиката стартира отново.
Калъфът за зареждане може да се зареди безжично или чрез USB-C. Напълно зареден калъф ви предоставя допълнителни 18 часа време за възпроизвеждане. Слушалките ще възпроизвеждат 6 часа с едно зареждане (5 часа с ANC). Заредете ги за 15 минути, за да получите 1 допълнителен час.
Награди
4.3
от 5
6
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Davorin
21/02/2021
Slovenija
Zelo dobre brezžične slušalke za vse priložnosti
Slušalke se zelo dobro prilegajo ušesu, zvok je zelo dober (zelo malo ali skoraj nič šumov), batarija pa drži dolgo. Slušalke z zelo dobrim razmerjem med tem kaj plačaš in kaj dobiš.
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Този отзив е направен за 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Rebeka33
29/01/2021
Slovenija
Odlična redukcija šumov, super zvok
Preprosto vrhunske slušalke. Lepo se prilegajo, imajo presenetljivo zvok in več kot odlično reducirajo moteče zvoke iz okolice. Uživam v poslušanju svoje glasbe. Baterija drži dolgo in jih sploh ne rabim pogosto polnit.
Предимства
Vse
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
FranceP
26/01/2021
Slovenija
Super zadeva.
Predvsem mi je všeč, kako si lahko preko aplikacije nastaviš zvok po svoji želji. So zelo kompaktne in se dobro prilegajo v uho.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke