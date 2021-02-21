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  • Обичайте това, което чувате. Наслаждавайте се на вида им
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  • Обичайте това, което чувате. Наслаждавайте се на вида им
  • Обичайте това, което чувате. Наслаждавайте се на вида им
  • Обичайте това, което чувате. Наслаждавайте се на вида им
  • Обичайте това, което чувате. Наслаждавайте се на вида им
  • Обичайте това, което чувате. Наслаждавайте се на вида им
  • Обичайте това, което чувате. Наслаждавайте се на вида им
  • Обичайте това, което чувате. Наслаждавайте се на вида им
  • Обичайте това, което чувате. Наслаждавайте се на вида им
  • Обичайте това, което чувате. Наслаждавайте се на вида им
  • Обичайте това, което чувате. Наслаждавайте се на вида им
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  • Обичайте това, което чувате. Наслаждавайте се на вида им
  • Обичайте това, което чувате. Наслаждавайте се на вида им
  • Обичайте това, което чувате. Наслаждавайте се на вида им
  • Обичайте това, което чувате. Наслаждавайте се на вида им
  • Обичайте това, което чувате. Наслаждавайте се на вида им
  • Обичайте това, което чувате. Наслаждавайте се на вида им
  • Обичайте това, което чувате. Наслаждавайте се на вида им
  • Обичайте това, което чувате. Наслаждавайте се на вида им
  • Обичайте това, което чувате. Наслаждавайте се на вида им

Прекратен продукт

8000 seriesИстински безжични слушалки за поставяне в ушите

TAT8505BK/00

4.3
| (6) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

1 награда

Обичайте това, което чувате. Наслаждавайте се на вида им
Потопете се в богат, детайлен звук или се настройте в света около вас. Тези изтънчени истински безжични слушалки предлагат активно шумопотискане и Awareness Mode за контрол върху това, което чувате. Изтънченият кръгъл дизайн впечатлява.
Виж всички предимства

Обичайте това, което чувате. Наслаждавайте се на вида им

  • 13 мм мембрани/затворен гръб

  • Bluetooth®

  • Черно

Хибридно активно шумопотискане. Фокусиране там, където желаете

Хибридно активно шумопотискане. Фокусиране там, където желаете

Когато песента изисква пълното ви внимание, тези истински безжични слушалки ви позволяват да се потопите без разсейване. Един външен микрофон и един вътрешен микрофон работят заедно, за да филтрират външния шум. Awareness Mode ви позволява да включите звука на околния свят, когато имате нужда.

Детайлен, разширяващ се звук с богати и мощни баси

Детайлен, разширяващ се звук с богати и мощни баси

Перфектно настроени 13 мм мембрани предоставят мощни баси и вълнуваща яснота за всяка песен. Ако извадите една микрокапсула, музиката спира на пауза. Сложете я обратно и музиката стартира отново.

Калъф за зареждане. Получете до 24 часа време за възпроизвеждане

Калъф за зареждане. Получете до 24 часа време за възпроизвеждане

Калъфът за зареждане може да се зареди безжично или чрез USB-C. Напълно зареден калъф ви предоставя допълнителни 18 часа време за възпроизвеждане. Слушалките ще възпроизвеждат 6 часа с едно зареждане (5 часа с ANC). Заредете ги за 15 минути, за да получите 1 допълнителен час.

Технически данни

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Награди

  • Award image AWARD-1679621

Отзиви

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4.3

от 5

6

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2

21/02/2021

Slovenija

Slovenija

Zelo dobre brezžične slušalke za vse priložnosti

Slušalke se zelo dobro prilegajo ušesu, zvok je zelo dober (zelo malo ali skoraj nič šumov), batarija pa drži dolgo. Slušalke z zelo dobrim razmerjem med tem kaj plačaš in kaj dobiš.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

29/01/2021

Slovenija

Slovenija

Odlična redukcija šumov, super zvok

Preprosto vrhunske slušalke. Lepo se prilegajo, imajo presenetljivo zvok in več kot odlično reducirajo moteče zvoke iz okolice. Uživam v poslušanju svoje glasbe. Baterija drži dolgo in jih sploh ne rabim pogosto polnit.

Предимства

Vse

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

26/01/2021

Slovenija

Slovenija

Super zadeva.

Predvsem mi je všeč, kako si lahko preko aplikacije nastaviš zvok po svoji želji. So zelo kompaktne in se dobro prilegajo v uho.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

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