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Истински безжични слушалки за поставяне в ушите

TAT1215BK/10

3
| (1) Рецензия
Винаги готови
Има ли нещо по-полезно от истински безжични слушалки с калъф за зареждане, който се побира в джоба на вталените ви дънки? Тези устойчиви срещу напръскване и пот слушалки за поставяне в ухото ви предоставят страхотен звук и до 18 часа време на възпроизвеждане.
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Винаги готови

  • 6 мм мембрани/затворен гръб

  • Bluetooth®

6 мм неодимови мембрани. Ясен звук, мощен бас

Вграден микрофон с елиминиране на ехото за чисто аудио

Край на дразнещото ехо, когато говорите по телефона. С нашето персонализирано елиминиране на ехото винаги получавате чиста и несмущавана връзка.

IPX4 устойчиви на пръски и изпотяване

Малкият калъф за зареждане не може да бъде по-удобен, а тези истински безжични слушалки са устойчиви на пръски от всяка посока. Те нямат против малко пот и няма нужда да се тревожите, ако дъждът ви хване навън.

Технически данни

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Отзиви

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3.0

от 5

1

Рецензия

5
4
2
1

25/01/2025

Srbija

Srbija

Moze i bolje da se nadju

Imaju problem sa povezivanjem kada ih stavim u kutiju one se ne isključe same pa se kasnije zezne veza za sledeći put, sada imam problem to što neće obe slušalice da se spoje nego svaka posebno ima posebnu bluetooth vezu. Ako ima neko neko rešenje da mi pomogne.

Недостатъци

Naveo sam u tekstu.

Този отзив е направен за TAT1215BK Potpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha

Този отзив е направен за TAT1215BK Potpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha

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