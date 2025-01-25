TAT1215BK/10
6 мм мембрани/затворен гръб
Bluetooth®
Край на дразнещото ехо, когато говорите по телефона. С нашето персонализирано елиминиране на ехото винаги получавате чиста и несмущавана връзка.
Малкият калъф за зареждане не може да бъде по-удобен, а тези истински безжични слушалки са устойчиви на пръски от всяка посока. Те нямат против малко пот и няма нужда да се тревожите, ако дъждът ви хване навън.
3.0
от 5
1
Рецензия
OgiSsSsa
25/01/2025
Srbija
Moze i bolje da se nadju
Imaju problem sa povezivanjem kada ih stavim u kutiju one se ne isključe same pa se kasnije zezne veza za sledeći put, sada imam problem to što neće obe slušalice da se spoje nego svaka posebno ima posebnu bluetooth vezu. Ako ima neko neko rešenje da mi pomogne.
Недостатъци
Naveo sam u tekstu.
Този отзив е направен за TAT1215BK Potpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha
Този отзив е направен за TAT1215BK Potpuno bežične slušalice za unutrašnjost uha