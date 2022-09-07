Прекратен продукт
TASH402BK/00
40 мм мембрани/затворен гръб
С наушници върху цялото ухо
Издръжливи на пот и вода
Тези слушалки предоставят до 20 часа непрекъснато възпроизвеждане за развлечение без проблеми, когато слушате музика в движение.
Оставете вашият плейлист за фитнес да ви пренесе на следващото ниво. Перфектно настроените 40 мм неодимови акустични мембрани доставят басите, които да ви мотивират. Конструкцията със затворен гръб осигурява голяма пасивна шумоизолация. Можете да усилите мелодиите си, без да дразните другите.
Меките, дишащи възглавнички на наушниците са пълни с охлаждащ гел: колкото и усилено да работите, слушалките остават хладни върху кожата ви. Възглавничките също могат да се свалят за лесно почистване.
4.8
от 5
26
Отзиви
89%
препоръчват този продукт
Siklopа
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Отличен продукт!
Много добър продукт. Ползвам го втора година основно за тренировки за фитнеса. Никакви забележки.
Предимства
Здрав, водоустойчив, добра шумоизолация и др.
Недостатъци
Не се сещам
Този отзив е направен за TASH402BK Безжични слушалки
Този отзив е направен за TASH402BK Безжични слушалки
Дарт Вейдер
21/08/2020
Україна
Непогані навушники
Брав саме для бігу, повністю влаштовують. Не важкі, сильно не тиснуть, навіть після години бігу. Поки що, це найкращі навушники, що у мене були.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TASH402BK Бездротові навушники
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TASH402BK Бездротові навушники
LukaU
02/06/2020
Slovenija
Športne slušalke
Slušalke so zelo udobne in lahko za vse športne aktivnost. Ponujajo brezično povezavo s telefonom, kar omogoča da me med vadbo ne motijo. Napolnijo se hitro in z odlično baterijo zdržijo cel dan uporabe. Všeč so mi ušesne blazinice, ki imajo hladen občutek.
Предимства
Lahke in udobne
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TASH402BK Brezžične slušalke
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TASH402BK Brezžične slušalke
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