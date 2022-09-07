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Прекратен продукт

Безжични слушалки

TASH402BK/00

4.8
| (26) Отзиви | 89% препоръчват този продукт
Не запарва.
Подобрете личния си рекорд с тези безжични спортни слушалки, устойчиви на изпотяване. Леки и удобни, те осигуряват 20 часа време за възпроизвеждане с едно зареждане. Охлаждащите възглавнички на наушниците ви поддържат фокусирани, когато ситуацията се нагорещи.
Виж всички предимства

Колкото и да е горещо.

Не запарва.

  • 40 мм мембрани/затворен гръб

  • С наушници върху цялото ухо

  • Издръжливи на пот и вода

20 часа време за възпроизвеждане

Тези слушалки предоставят до 20 часа непрекъснато възпроизвеждане за развлечение без проблеми, когато слушате музика в движение.

40 мм неодимови акустични мембрани

Оставете вашият плейлист за фитнес да ви пренесе на следващото ниво. Перфектно настроените 40 мм неодимови акустични мембрани доставят басите, които да ви мотивират. Конструкцията със затворен гръб осигурява голяма пасивна шумоизолация. Можете да усилите мелодиите си, без да дразните другите.

Дишащи възглавнички в наушниците. Свалете ги лесно за почистване

Меките, дишащи възглавнички на наушниците са пълни с охлаждащ гел: колкото и усилено да работите, слушалките остават хладни върху кожата ви. Възглавничките също могат да се свалят за лесно почистване.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

26

Отзиви

89%

препоръчват този продукт

1

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Отличен продукт!

Много добър продукт. Ползвам го втора година основно за тренировки за фитнеса. Никакви забележки.

Предимства

Здрав, водоустойчив, добра шумоизолация и др.

Недостатъци

Не се сещам

Този отзив е направен за TASH402BK Безжични слушалки

Този отзив е направен за TASH402BK Безжични слушалки

21/08/2020

Україна

Україна

Непогані навушники

Брав саме для бігу, повністю влаштовують. Не важкі, сильно не тиснуть, навіть після години бігу. Поки що, це найкращі навушники, що у мене були.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TASH402BK Бездротові навушники

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TASH402BK Бездротові навушники

02/06/2020

Slovenija

Slovenija

Športne slušalke

Slušalke so zelo udobne in lahko za vse športne aktivnost. Ponujajo brezično povezavo s telefonom, kar omogoča da me med vadbo ne motijo. Napolnijo se hitro in z odlično baterijo zdržijo cel dan uporabe. Všeč so mi ušesne blazinice, ki imajo hladen občutek.

Предимства

Lahke in udobne

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TASH402BK Brezžične slušalke

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TASH402BK Brezžične slušalke

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