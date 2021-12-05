Прекратен продукт
У дома навсякъде
Сутрешна музика в банята. Вдъхновяващи подкастове у дома и в офиса. Със своя вълнообразен материал на високоговорителя и релефни бутони този стилен Bluetooth високоговорител винаги изглежда добре. Получавате изненадващо богат звук и 10 часа време на възпроизвеждане.
Bluetooth®
5 W изходна мощност
10 часа време за възпроизвеждане
Получавате 10 часа време за възпроизвеждане с едно зареждане, а безжичният обхват е 20 м. Зареждането на високоговорителя отнема 2,5 часа чрез приложения USB-C кабел. Пасивни излъчватели предоставят силни баси и звукът остава чист дори при висока сила на звука.
4.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Sólyom85
05/12/2021
Magyarország
Gyönyörű dizájn, apró szoftveres hibákkal
Nagyon szép hangszóró, egyszerű a kezelése, jól szól, de apróbb szoftveres hibákkal rendelkezik: pl. ha a mikrofonját is használom, nem világít a hangszóró bekapcsolást jelző LED-je. Ezen kívül nagyon kár, hogy a bekapcsolás és kikapcsolás során hangosan és hosszan trillázik a termék, nagyon zavaró. Egy ilyen minőségi hangszóróhoz sokkal jobban illett volna valami diszkrét és elegáns minimalista pittyegés.
Предимства
Gyönyörű kinézet, kompakt, egyszerű dizájn. A szövetborítás különösen tetszik.
Недостатъци
A be- és kikapcsolást jelző hang borzalmas, illetve jel nélkül túl gyorsan kikapcsol és emiatt a PC-s használat kicsit kényelmetlen.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó
Дата на използване 2020-11-05
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó
Дата на използване 2020-11-05
Стандартът IPX7 означава, че вътрешната мембрана може да бъде потопена за 30 минути на дълбочина до 1 м. Платът на високоговорителя не е водоустойчив, но може да издържи на капки вода.