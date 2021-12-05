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Прекратен продукт

Безжична тонколона

TAS3505/00

4

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

У дома навсякъде

Сутрешна музика в банята. Вдъхновяващи подкастове у дома и в офиса. Със своя вълнообразен материал на високоговорителя и релефни бутони този стилен Bluetooth високоговорител винаги изглежда добре. Получавате изненадващо богат звук и 10 часа време на възпроизвеждане.

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У дома навсякъде

  • Bluetooth®

  • 5 W изходна мощност

  • 10 часа време за възпроизвеждане

1,75" широколентова мембрана

10 часа време на възпроизвеждане. 2,5 часа време за зареждане

10 часа време на възпроизвеждане. 2,5 часа време за зареждане

Получавате 10 часа време за възпроизвеждане с едно зареждане, а безжичният обхват е 20 м. Зареждането на високоговорителя отнема 2,5 часа чрез приложения USB-C кабел. Пасивни излъчватели предоставят силни баси и звукът остава чист дори при висока сила на звука.

Bluetooth 5.0. До 20 м безжичен обхват

Технически данни

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Отзиви

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4.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

5
3
2
1

05/12/2021

Magyarország

Magyarország

Gyönyörű dizájn, apró szoftveres hibákkal

Nagyon szép hangszóró, egyszerű a kezelése, jól szól, de apróbb szoftveres hibákkal rendelkezik: pl. ha a mikrofonját is használom, nem világít a hangszóró bekapcsolást jelző LED-je. Ezen kívül nagyon kár, hogy a bekapcsolás és kikapcsolás során hangosan és hosszan trillázik a termék, nagyon zavaró. Egy ilyen minőségi hangszóróhoz sokkal jobban illett volna valami diszkrét és elegáns minimalista pittyegés.

Предимства

Gyönyörű kinézet, kompakt, egyszerű dizájn. A szövetborítás különösen tetszik.

Недостатъци

A be- és kikapcsolást jelző hang borzalmas, illetve jel nélkül túl gyorsan kikapcsol és emiatt a PC-s használat kicsit kényelmetlen.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó

Дата на използване 2020-11-05

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó

Дата на използване 2020-11-05

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      Откази от отговорност

      1. Стандартът IPX7 означава, че вътрешната мембрана може да бъде потопена за 30 минути на дълбочина до 1 м. Платът на високоговорителя не е водоустойчив, но може да издържи на капки вода.