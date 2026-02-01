Изключително преносимо с порт за слушалки за дискретно слушане

Това аналогово радио е толкова малко, че с лекота можете да го пуснете в джоба си или да го закачите на китката си с помощта на включеното въженце за носене. 2 батерии AAA осигуряват захранване за звука, като има и порт за слушалки за дискретно слушане: идеално, ако искате да чуете най-новите спортни резултати, докато сте излезли на пазар!