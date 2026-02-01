TAR1509/00
FM/AM
Аналогова настройка
Работи на батерии
Насладете се на отчетлив, ясен звук за всички ваши любими станции с това изключително преносимо FM/AM радио. Аналоговото настройване прави по-лесно намирането на желаната станция, а дългата телескопична антена осигурява най-добрия възможен обхват на сигнала, където и да се намирате.
Две колела за настройване ви позволяват да настройвате радиото и да управлявате силата на звука, като разполагате и с удобен страничен превключвател за превключване между FM и AM честотни ленти. Голямото прозорче за настройване с ясна видимост ви позволява да видите на коя честота сте настроили, а светодиоден индикатор светва, когато сигналът е силен.
Това аналогово радио е толкова малко, че с лекота можете да го пуснете в джоба си или да го закачите на китката си с помощта на включеното въженце за носене. 2 батерии AAA осигуряват захранване за звука, като има и порт за слушалки за дискретно слушане: идеално, ако искате да чуете най-новите спортни резултати, докато сте излезли на пазар!
Отзиви