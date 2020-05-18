Прекратен продукт
TAPR802/12
Повече възможности, които ще обикнете
С каквото и да се занимавате, изживейте го по-добре с това интернет радио на Philips. Освен интернет, DAB и FM настройка вие също получавате съвместимост със Spotify Connect и възможност за поточно предаване от мобилното ви устройство.
DAB+
Spotify connect
Bluetooth®
Музика. Казана дума. Истинско престъпление. Това интернет радио е вашият билет за хиляди глобални станции, излъчващи всеки възможен вид програма. Цифровият радио тунер осигурява кристално чисто приемане и можете да зададете до 20 предварителни настройки за любимите си интернет, DAB+ или FM станции.
4.1
от 5
15
Отзиви
tomzi
18/05/2020
Slovenija
Majhen radio primeren za vsako polico
Radio sem kupil za očeta, zdaj odkriva radijske postaje po svetu in je ves navdušen. Izdelek je primeren za vsako kuhinjo ali podobno saj zaradi svoje oblike, sede še v take majhne poličke.
Предимства
Velikost, zvok, ekran
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAPR802 Internetni radio
Дата на използване 2019-04-18
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAPR802 Internetni radio
Дата на използване 2019-04-18
PrimožR
10/02/2020
Slovenija
Odličen internetni radio za kuhinjo
Odličen internetni radio. Postavljenega imamo lepo na okenjski polici v kuhinji, saj se kar nekaj časa v dnevu preživi ob kuhanju.
Предимства
ravno prav velik in ne zasede veliko prostora
Недостатъци
brez komentarja
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAPR802 Internetni radio
Дата на използване 2019-01-10
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAPR802 Internetni radio
Дата на използване 2019-01-10
Uuuuuuu
30/04/2023
Eesti
Потвърден купувач
Suht hea asi.
Proobleemsem koht on kui tepsel välja tõmmata, siis peab pool tundi wifiga ühildama ja kogu see kanalite ja muu seadistus võtab kaua aega, miks asjad ei salvestu, iga voolukatkestus tekitab fustratsiooni.
Предимства
Töötab ilusti kui asjad paigas ja nett olemas
Недостатъци
Seadistamine peale voolu katkestust ja interneti laadimine võtab kaua aega
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAPR802 Internetiraadio
Дата на използване 2022-10-30
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAPR802 Internetiraadio
Дата на използване 2022-10-30