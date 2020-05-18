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Прекратен продукт

Интернет радио

TAPR802/12

4.1

| (15) Отзиви

Повече възможности, които ще обикнете

С каквото и да се занимавате, изживейте го по-добре с това интернет радио на Philips. Освен интернет, DAB и FM настройка вие също получавате съвместимост със Spotify Connect и възможност за поточно предаване от мобилното ви устройство.

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Повече възможности, които ще обикнете

  • DAB+

  • Spotify connect

  • Bluetooth®

Интернет радио. Хиляди станции на ваше разположение

Музика. Казана дума. Истинско престъпление. Това интернет радио е вашият билет за хиляди глобални станции, излъчващи всеки възможен вид програма. Цифровият радио тунер осигурява кристално чисто приемане и можете да зададете до 20 предварителни настройки за любимите си интернет, DAB+ или FM станции.

Безжично поточно възпроизвеждане на музика с Bluetooth

DAB+/FM цифрово радио

Технически данни

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Отзиви

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4.1

от 5

15

Отзиви

2

18/05/2020

Slovenija

Slovenija

Majhen radio primeren za vsako polico

Radio sem kupil za očeta, zdaj odkriva radijske postaje po svetu in je ves navdušen. Izdelek je primeren za vsako kuhinjo ali podobno saj zaradi svoje oblike, sede še v take majhne poličke.

Предимства

Velikost, zvok, ekran

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAPR802 Internetni radio

Дата на използване 2019-04-18

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAPR802 Internetni radio

Дата на използване 2019-04-18

10/02/2020

Slovenija

Slovenija

Odličen internetni radio za kuhinjo

Odličen internetni radio. Postavljenega imamo lepo na okenjski polici v kuhinji, saj se kar nekaj časa v dnevu preživi ob kuhanju.

Предимства

ravno prav velik in ne zasede veliko prostora

Недостатъци

brez komentarja

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAPR802 Internetni radio

Дата на използване 2019-01-10

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAPR802 Internetni radio

Дата на използване 2019-01-10

30/04/2023

Eesti

Eesti

Потвърден купувач

Suht hea asi.

Proobleemsem koht on kui tepsel välja tõmmata, siis peab pool tundi wifiga ühildama ja kogu see kanalite ja muu seadistus võtab kaua aega, miks asjad ei salvestu, iga voolukatkestus tekitab fustratsiooni.

Предимства

Töötab ilusti kui asjad paigas ja nett olemas

Недостатъци

Seadistamine peale voolu katkestust ja interneti laadimine võtab kaua aega

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAPR802 Internetiraadio

Дата на използване 2022-10-30

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAPR802 Internetiraadio

Дата на използване 2022-10-30

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