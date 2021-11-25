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Прекратен продукт

Безжични слушалки за поставяне в уши с Hi-Res аудио

TAPN505BK/00

4

| (10) Отзиви | 89% препоръчват този продукт

Винаги насреща. Без разсейване

Бъдете фокусирани с безжичните слушалки за поставяне в ухото с шумопотискане, които ви дават до 14 часа време за възпроизвеждане. Леката лента за врата улеснява носенето на тези слушалки. Актуалната интелигентна функционалност ви държи организирани.

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Безжична ANC лента за врат Hi-Res Audio

Винаги насреща. Без разсейване

  • 13 мм мембрани/затворен гръб

  • За поставяне в ушите

  • Черно

  • Лента за врат

Google Асистент. Управлявайте живота си в движение

Управлявайте живота си, без да вадите телефона си – само попитайте Google Асистент. Едно просто натискане на бутона на лентата за врат активира асистента. Можете да го помолите да отвори календара ви, да изчете известия от телефона ви, да извърши обаждане или да изпрати съобщения до приятелите ви, да управлява плейлисти и много повече.

Вграден микрофон с елиминиране на ехото за чисто аудио

Край на дразнещото ехо, когато говорите по телефона. С нашето персонализирано елиминиране на ехото винаги получавате чиста и несмущавана връзка.

Тънка лента за врат за целодневно носене. Чантичка за носене

Тънката лента за врат стои удобно зад врата ви.

Технически данни

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Отзиви

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4.0

от 5

10

Отзиви

89%

препоръчват този продукт

3
2

25/11/2021

Polska

Polska

Słuchawki posiadają wszystko to co powinny posiada

Słuchaweczki są super, przydają się w domu do prowadzenia rozmowy telefonicznej (ręce wolne) można przy okazji rozmowy np. gotować obiad, do słuchania muzyki są super, głośne z funkcją do przodu do tyłu, do biegania, na spacery-wszystko przetestowałam

Предимства

dobra bateria, łącze bluetooth suuuper

Недостатъци

brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Дата на използване 2021-05-25

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Дата на използване 2021-05-25

27/06/2020

Polska

Polska

Philips TAPN505BK

Działają zgodnie ze specyfikacją jestem zadowolony nie mam żadnych negatywnych uwag, bardzo dobry odsłuch muzyki jak na słuchawki tego typu. Polecam zakup.

Предимства

bardzo dobra jakość dżwięku

Недостатъци

brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Дата на използване 2020-05-27

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Дата на използване 2020-05-27

30/04/2020

Polska

Polska

Dobre

Żona się ze mnie śmieje że zaraz będę w nich chodzić spać bo noszę je dobre 12h dziennie. Słuchawki trzymają się bardzo dobrze w uszach. Jakość dźwięku jest dobra. Podczas rozmów nie ma żadnych zakłóceń

Предимства

wygląd/ wygoda / jakość

Недостатъци

brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Дата на използване 2019-03-30

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Дата на използване 2019-03-30

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