Прекратен продукт
TAPN505BK/00
Винаги насреща. Без разсейване
Бъдете фокусирани с безжичните слушалки за поставяне в ухото с шумопотискане, които ви дават до 14 часа време за възпроизвеждане. Леката лента за врата улеснява носенето на тези слушалки. Актуалната интелигентна функционалност ви държи организирани.
13 мм мембрани/затворен гръб
За поставяне в ушите
Черно
Лента за врат
Управлявайте живота си, без да вадите телефона си – само попитайте Google Асистент. Едно просто натискане на бутона на лентата за врат активира асистента. Можете да го помолите да отвори календара ви, да изчете известия от телефона ви, да извърши обаждане или да изпрати съобщения до приятелите ви, да управлява плейлисти и много повече.
Край на дразнещото ехо, когато говорите по телефона. С нашето персонализирано елиминиране на ехото винаги получавате чиста и несмущавана връзка.
Тънката лента за врат стои удобно зад врата ви.
4.0
от 5
10
Отзиви
89%
препоръчват този продукт
Elżbieta Figura
25/11/2021
Polska
Słuchawki posiadają wszystko to co powinny posiada
Słuchaweczki są super, przydają się w domu do prowadzenia rozmowy telefonicznej (ręce wolne) można przy okazji rozmowy np. gotować obiad, do słuchania muzyki są super, głośne z funkcją do przodu do tyłu, do biegania, na spacery-wszystko przetestowałam
Предимства
dobra bateria, łącze bluetooth suuuper
Недостатъци
brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Дата на използване 2021-05-25
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Дата на използване 2021-05-25
Szwed
27/06/2020
Polska
Philips TAPN505BK
Działają zgodnie ze specyfikacją jestem zadowolony nie mam żadnych negatywnych uwag, bardzo dobry odsłuch muzyki jak na słuchawki tego typu. Polecam zakup.
Предимства
bardzo dobra jakość dżwięku
Недостатъци
brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Дата на използване 2020-05-27
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Дата на използване 2020-05-27
Damiano90
30/04/2020
Polska
Dobre
Żona się ze mnie śmieje że zaraz będę w nich chodzić spać bo noszę je dobre 12h dziennie. Słuchawki trzymają się bardzo dobrze w uszach. Jakość dźwięku jest dobra. Podczas rozmów nie ma żadnych zakłóceń
Предимства
wygląd/ wygoda / jakość
Недостатъци
brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Дата на използване 2019-03-30
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Дата на използване 2019-03-30