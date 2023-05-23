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  • Елегантен дизайн. 30 часа време на възпроизвеждане
  • Елегантен дизайн. 30 часа време на възпроизвеждане
  • Елегантен дизайн. 30 часа време на възпроизвеждане
  • Елегантен дизайн. 30 часа време на възпроизвеждане
  • Елегантен дизайн. 30 часа време на възпроизвеждане
  • Елегантен дизайн. 30 часа време на възпроизвеждане
  • Елегантен дизайн. 30 часа време на възпроизвеждане
  • Елегантен дизайн. 30 часа време на възпроизвеждане
  • Елегантен дизайн. 30 часа време на възпроизвеждане
  • Елегантен дизайн. 30 часа време на възпроизвеждане
  • Елегантен дизайн. 30 часа време на възпроизвеждане
  • Елегантен дизайн. 30 часа време на възпроизвеждане
  • Елегантен дизайн. 30 часа време на възпроизвеждане
  • Елегантен дизайн. 30 часа време на възпроизвеждане
  • Елегантен дизайн. 30 часа време на възпроизвеждане
  • Елегантен дизайн. 30 часа време на възпроизвеждане

Прекратен продукт

Безжични Bluetooth® слушалки

TAPH802BK/00

3.6
| (10) Отзиви
Елегантен дизайн. 30 часа време на възпроизвеждане
Където и да ви отведе седмицата. Тези безжични слушалки с наушници правят любимите ви песни още по-приятни с балансиран, детайлен звук и до 30 часа време за възпроизвеждане. Ако се нуждаете от повече време, бързото зареждане ви осигурява между 2 и 6 часа допълнителна мощност
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Безжични слушалки Hi-Res аудио

Елегантен дизайн. 30 часа време на възпроизвеждане

  • 40 мм мембрани/затворен гръб

  • С наушници върху цялото ухо

За всяко пътуване. 30 часа време на възпроизвеждане.

Седмица след седмица тези слушалки са готови за най-взискателното пътуване. Едно зареждане отнема само 1,5 часа и предоставя 30 часа време за възпроизвеждане или за говорене. Двете нива на бързо зареждане "Скоростно зареждане" и "Бързо зареждане" ви предоставят допълнителни 2 или 6 часа време за възпроизвеждане. За да можете да продължавате да слушате от понеделник до петък и след това.

Детайлен звук. Мощни баси

Перфектно настроените неодимови акустични мембрани ви предоставят дълбоки баси и ясни средни честоти

Гъвкав дизайн

Тези безжични слушалки притежават меки наушници, които се сгъват прилежно в две конфигурации. Можете да ги сгънете плоски, идеални за съхранение в чекмеджето в офиса. Или можете да ги сгънете плоски и навътре, създавайки компактен комплект, който се побира в джобове и чанти.

Технически данни

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Отзиви

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3.6

от 5

10

Отзиви

23/05/2023

Polska

Polska

Потвърден купувач

Gabaryty i funkcje.

Doskonale leży na głowie. Ma duże i miękkie nauszniki. Doskonały do oglądania telewizora na leżąco. Prosta obsługa.

Предимства

W miarę tani w stosunku do podobnych produktów innych firm.

Недостатъци

Brak

Този отзив е направен за TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Този отзив е направен за TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

26/09/2021

Polska

Polska

Jakoś, cena

Polecam ,każdemu kto chce bardzo dobre słuchawki, w przystępnej cenie

Предимства

wygląd ,dźwięk ,cena adekwatna do jakości, możliwość podłączenia kabla audio

Недостатъци

brak pokrowca, krótki kabel

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/09/2021

Polska

Polska

Bezproblemowe słuchawki

Używam słuchawek od roku. Głównie w pracy, ale również przy wszelkiego rodzaju pracach domowych (odkurzanie, koszenie itp.) Wspaniale odcinają od rozpraszającego otoczenia. Dźwięk bardzo dobry, ale to akurat odczucie subiektywne. Baterie zaskakująco długo wytrzymują, zarówno w trybie stand-by jak i podczas intensywnego słuchania. Ogólny odsłuch w TAPH802BK w połączeniu z zamkniętą budową słuchawek bardzo dobry. Funkcja odbioru połączeń telefonicznych działa bez zarzutu, chociaż rozmowa bezpośrednio przez telefon podobno lepiej słyszalna.

Предимства

Czas pracy bez konieczności doładowywania

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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