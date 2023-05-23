Прекратен продукт
TAPH802BK/00
40 мм мембрани/затворен гръб
С наушници върху цялото ухо
Седмица след седмица тези слушалки са готови за най-взискателното пътуване. Едно зареждане отнема само 1,5 часа и предоставя 30 часа време за възпроизвеждане или за говорене. Двете нива на бързо зареждане "Скоростно зареждане" и "Бързо зареждане" ви предоставят допълнителни 2 или 6 часа време за възпроизвеждане. За да можете да продължавате да слушате от понеделник до петък и след това.
Перфектно настроените неодимови акустични мембрани ви предоставят дълбоки баси и ясни средни честоти
Тези безжични слушалки притежават меки наушници, които се сгъват прилежно в две конфигурации. Можете да ги сгънете плоски, идеални за съхранение в чекмеджето в офиса. Или можете да ги сгънете плоски и навътре, създавайки компактен комплект, който се побира в джобове и чанти.
3.6
от 5
10
Отзиви
Johan Monke
23/05/2023
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Gabaryty i funkcje.
Doskonale leży na głowie. Ma duże i miękkie nauszniki. Doskonały do oglądania telewizora na leżąco. Prosta obsługa.
Предимства
W miarę tani w stosunku do podobnych produktów innych firm.
Недостатъци
Brak
Този отзив е направен за TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Този отзив е направен за TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
bialy
26/09/2021
Polska
Jakoś, cena
Polecam ,każdemu kto chce bardzo dobre słuchawki, w przystępnej cenie
Предимства
wygląd ,dźwięk ,cena adekwatna do jakości, możliwość podłączenia kabla audio
Недостатъци
brak pokrowca, krótki kabel
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
To ja Pseudonim
17/09/2021
Polska
Bezproblemowe słuchawki
Używam słuchawek od roku. Głównie w pracy, ale również przy wszelkiego rodzaju pracach domowych (odkurzanie, koszenie itp.) Wspaniale odcinają od rozpraszającego otoczenia. Dźwięk bardzo dobry, ale to akurat odczucie subiektywne. Baterie zaskakująco długo wytrzymują, zarówno w trybie stand-by jak i podczas intensywnego słuchania. Ogólny odsłuch w TAPH802BK w połączeniu z zamkniętą budową słuchawek bardzo dobry. Funkcja odbioru połączeń telefonicznych działa bez zarzutu, chociaż rozmowa bezpośrednio przez telefon podobno lepiej słyszalna.
Предимства
Czas pracy bez konieczności doładowywania
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Реалните резултати е възможно да се различават