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  • Изящен вид. Богати звуци.
  • Изящен вид. Богати звуци.
  • Изящен вид. Богати звуци.
  • Изящен вид. Богати звуци.
  • Изящен вид. Богати звуци.
  • Изящен вид. Богати звуци.
  • Изящен вид. Богати звуци.
  • Изящен вид. Богати звуци.
  • Изящен вид. Богати звуци.
  • Изящен вид. Богати звуци.
  • Изящен вид. Богати звуци.
  • Изящен вид. Богати звуци.
  • Изящен вид. Богати звуци.
  • Изящен вид. Богати звуци.
  • Изящен вид. Богати звуци.
  • Изящен вид. Богати звуци.

Прекратен продукт

Микро музикална система

TAM4505/12

4
| (5) Отзиви
Изящен вид. Богати звуци.
Обогатете слушането у дома с тази класическа на вид микросистема. Насладете се на кристалночисто цифрово DAB+/FM радио, предавайте музика и подкасти и възпроизвеждайте CD дискове – всичко това с богат 60 W звук. Можете да свържете други източници чрез USB или аудио вход.
Виж всички предимства

Изящен вид. Богати звуци.

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

  • USB порт за зареждане

  • 60 W, аудио вход

Цялата ваша музикална колекция

Тази стилна микро система ви позволява да предавате поточно списъци за изпълнение, да възпроизвеждате CD и да слушате DAB+ и FM радио. Цифровият радио тунер с 20 предварителни настройки осигурява кристално ясно приемане, а CD плейърът може да чете MP3 CD и записани CD.

Басрефлексни високоговорители. По-богати ниски тонове

Тези високоговорители в букшелф стил ви осигуряват чист звук и добри баси благодарение на комбинацията от високоговорител за ниски честоти, високоговорител за високи честоти и басрефлексни портове. Максималната изходна мощност от 60 W доставя мощен звук във всяка стая. Перфектно за хол или отворено жилищно пространство.

Класически дизайн

Централното тяло с двутонов сигнал и кутиите на високоговорителите припомнят дизайна на hi-fi отделни части. Текстурираният циферблат за регулиране на силата на звука придава задоволително аналогово усещане за работа. В предната част на устройството има бутони за възпроизвеждане и избор на източник.

Технически данни

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Отзиви

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4.0

от 5

5

Отзиви

3
2

07/07/2025

Polska

Polska

Потвърден купувач

Mikrowieza Philips

Mikrowieza jest dobrej jakości, jakość dźwięku bardzo dobra, jakość wykonania jest dobra łączność Bluetooth jest szybka i sprawna, jedyny minus to podłączenie głośników zamiast kabelków wolał bym inne rozwiązanie np dobrej jakości wtyczki lub coś innego. Ogólnie wieża sprawuje się bardzo dobrze.

Предимства

Dobra jakość wykonania ogólnie produkt jest ok

Недостатъци

Podlaczenie głośników zamiast kabelków inne rozwiązanie

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAM4505 Mikrowieża

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAM4505 Mikrowieża

06/05/2024

Polska

Polska

cena vs oczekiwania

Cena jest adekwatna do podstawowych oczekiwan wobec sprzetu. fajny myk jest taki, ze mozesz dobrac styl otwarzania - to jest OK. Ladnie wyglada. Nie jest SUPER glosna, ale na impreze na ogrodku - jak u mnie - zdala test na 5.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAM4505 Mikrowieża

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAM4505 Mikrowieża

03/01/2021

Polska

Polska

Pozytywne zaskoczenie.

Bardzo dobry dżwięk jak na tą półkę cenową, wieża gra bardzo przyjemnie, jest w stanie nagłośnić pomieszczenie 30 m2. Połączenie przez Bluetooth bezproblemowe - korzystamy z laptopa i iPhone'a. Obsługa intuicyjna, sprytny pilocik.

Предимства

Dobry dźwięk, łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi, intuicyjna obsługa.

Недостатъци

Jedyny minus - cieniutkie kabelki od kolumn, niewymienialne bo podłączone na stałe w kolumnach.

Този отзив е направен за TAM4505 Mikrowieża

Този отзив е направен за TAM4505 Mikrowieża

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