Прекратен продукт
TAM4505/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
USB порт за зареждане
60 W, аудио вход
Тази стилна микро система ви позволява да предавате поточно списъци за изпълнение, да възпроизвеждате CD и да слушате DAB+ и FM радио. Цифровият радио тунер с 20 предварителни настройки осигурява кристално ясно приемане, а CD плейърът може да чете MP3 CD и записани CD.
Тези високоговорители в букшелф стил ви осигуряват чист звук и добри баси благодарение на комбинацията от високоговорител за ниски честоти, високоговорител за високи честоти и басрефлексни портове. Максималната изходна мощност от 60 W доставя мощен звук във всяка стая. Перфектно за хол или отворено жилищно пространство.
Централното тяло с двутонов сигнал и кутиите на високоговорителите припомнят дизайна на hi-fi отделни части. Текстурираният циферблат за регулиране на силата на звука придава задоволително аналогово усещане за работа. В предната част на устройството има бутони за възпроизвеждане и избор на източник.
4.0
от 5
5
Отзиви
ADAM 83
07/07/2025
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Mikrowieza Philips
Mikrowieza jest dobrej jakości, jakość dźwięku bardzo dobra, jakość wykonania jest dobra łączność Bluetooth jest szybka i sprawna, jedyny minus to podłączenie głośników zamiast kabelków wolał bym inne rozwiązanie np dobrej jakości wtyczki lub coś innego. Ogólnie wieża sprawuje się bardzo dobrze.
Предимства
Dobra jakość wykonania ogólnie produkt jest ok
Недостатъци
Podlaczenie głośników zamiast kabelków inne rozwiązanie
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAM4505 Mikrowieża
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAM4505 Mikrowieża
davry
06/05/2024
Polska
cena vs oczekiwania
Cena jest adekwatna do podstawowych oczekiwan wobec sprzetu. fajny myk jest taki, ze mozesz dobrac styl otwarzania - to jest OK. Ladnie wyglada. Nie jest SUPER glosna, ale na impreze na ogrodku - jak u mnie - zdala test na 5.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAM4505 Mikrowieża
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAM4505 Mikrowieża
K i M
03/01/2021
Polska
Pozytywne zaskoczenie.
Bardzo dobry dżwięk jak na tą półkę cenową, wieża gra bardzo przyjemnie, jest w stanie nagłośnić pomieszczenie 30 m2. Połączenie przez Bluetooth bezproblemowe - korzystamy z laptopa i iPhone'a. Obsługa intuicyjna, sprytny pilocik.
Предимства
Dobry dźwięk, łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi, intuicyjna obsługa.
Недостатъци
Jedyny minus - cieniutkie kabelki od kolumn, niewymienialne bo podłączone na stałe w kolumnach.
Този отзив е направен за TAM4505 Mikrowieża
Този отзив е направен за TAM4505 Mikrowieża