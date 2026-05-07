TAM3205M2/12
Басрефлексни високоговорители
20 W
Bluetooth 5.4
FM, CD, USB, аудиовход
Ще се насладите на ясен, чист стерео звук с дълбоки баси, тъй като високоговорителите тип букшелф извличат максимума от изходната мощност от 20 W (RMS), 3" високоговорители за ниски честоти и басрефлексните портове на системата. Управлението на цифровия звук ви позволява да изберете от предварително зададени стилове звук – от музика до радио драми, вие винаги ще се наслаждавате на най-добрия звук за това, което слушате.
Музика, подкасти, новини, драми, спорт – списъкът е безкраен! Можете да предавате поточно вашите звуци чрез Bluetooth, да настроите към FM радио или да се свържете с други източници, като флаш устройства, чрез USB или грамофони чрез аудиовход. Цифровият радиотунер с 20 предварително зададени настройки осигурява кристално ясно приемане, а CD плейърът може да чете MP3 компактдискове и записани компактдискове.
Поддържат се Bluetooth LE Audio и кодек LC3 за осезаемо по-добър звук по време на поточно предаване. Поддържа се и Auracast, за да можете да предавате поточно от съвместимо смарт устройство към микросистемата и други високоговорители, съвместими с Auracast.
5.0
от 5
1
Рецензия
Czesiek49
07/05/2026
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Nie wiem jak ustawić zegar na wyświetlaczu.
Nie raz słyszałem opinie o produktach Phillips i muszę stwierdzić że opinia była słuszna !!!
Този отзив е направен за TAM3205M2 Mikrowieża
Date of Use 2026-03-21
Този отзив е направен за TAM3205M2 Mikrowieża
Date of Use 2026-03-21