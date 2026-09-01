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TAK6000PK/00
Визия, която обичат. Звук, на който можете да се доверите.
Запознайте се със слушалките, създадени за безопасно слушане и редовно обновяване на стила. Дисплеите с електронна хартия върху наушниците позволяват на децата да използват снимки за персонализирана визия, която лесно се променя. Ограниченията на силата на звука предпазват младите уши у дома и в движение.
Безжични слушалки върху ушите
Силата на звука е ограничена до 85 dB
Персонализируем дисплей с електронна хартия
Издръжливи и сгъваеми
Изработени от издръжливи, нетоксични материали, тези слушалки са създадени да издържат на предизвикателствата на ежедневната употреба от деца. Когато не се използват, могат да се сгънат до плосък вид за лесно съхранение в чекмедже. Можете също да ги сгънете до плосък вид и навътре, за да получите компактен пакет, който лесно се побира в джобове и чанти.
Съпътстващото ни приложение може да се използва за задаване на ограничения за времето за възпроизвеждане, така че децата да не слушат твърде дълго. Можете също да използвате приложението, за да превключите тези слушалки от настройката по подразбиране, при която силата на звука е ограничена до 75 dB, към режим за пътуване, който я ограничава до 85 dB.
От забавленията през уикенда до писането на домашни тези слушалки издържат до 45 часа възпроизвеждане с едно пълно зареждане (което отнема 2 часа чрез USB-C). Специален BT бутон на слушалките улеснява сдвояването им с устройствата на децата, а многоточковата свързаност позволява свързване с повече от едно устройство едновременно.
Силата на звука е ограничена до 75 dB в нормален режим и до 85 dB в режим за пътуване в съответствие със стандартите EN 50332 за безопасно слушане.