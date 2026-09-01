Здрави, издръжливи и сгъваеми

Изработени от издръжливи, нетоксични материали, тези слушалки са създадени да издържат на предизвикателствата на ежедневната употреба от деца. Когато не се използват, могат да се сгънат до плосък вид за лесно съхранение в чекмедже. Можете също да ги сгънете до плосък вид и навътре, за да получите компактен пакет, който лесно се побира в джобове и чанти.