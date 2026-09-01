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  • Визия, която обичат. Звук, на който можете да се доверите.
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  • Визия, която обичат. Звук, на който можете да се доверите.
  • Визия, която обичат. Звук, на който можете да се доверите.
  • Визия, която обичат. Звук, на който можете да се доверите.
  • Визия, която обичат. Звук, на който можете да се доверите.
  • Визия, която обичат. Звук, на който можете да се доверите.
  • Визия, която обичат. Звук, на който можете да се доверите.
  • Визия, която обичат. Звук, на който можете да се доверите.
  • Визия, която обичат. Звук, на който можете да се доверите.
  • Визия, която обичат. Звук, на който можете да се доверите.
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  • Визия, която обичат. Звук, на който можете да се доверите.
  • Визия, която обичат. Звук, на който можете да се доверите.
  • Визия, която обичат. Звук, на който можете да се доверите.
  • Визия, която обичат. Звук, на който можете да се доверите.
  • Визия, която обичат. Звук, на който можете да се доверите.
  • Визия, която обичат. Звук, на който можете да се доверите.
  • Визия, която обичат. Звук, на който можете да се доверите.
  • Визия, която обичат. Звук, на който можете да се доверите.

нов

Детски безжични слушалки, поставящи се върху ушите

TAK6000BL/00

Наличен в

Розово
Розово
Синьо
Синьо

Визия, която обичат. Звук, на който можете да се доверите.

Запознайте се със слушалките, проектирани за безопасно слушане и редовно обновяване на стила. Дисплеите с електронна хартия върху наушниците позволяват на децата да използват снимки за персонализирана визия, която лесно могат да променят. Ограниченията на силата на звука защитават младите уши у дома и в движение.

Виж всички предимства

Визия, която обичат. Звук, на който можете да се доверите.

  • Безжични слушалки, поставящи се върху ушите

  • Силата на звука е ограничена до 85 dB

  • Персонализируем дисплей с електронна хартия

  • Издръжливи и сгъваеми

Нова визия винаги когато пожелаят

Нова визия винаги когато пожелаят

От снимки на семейството или домашните любимци до снимки на произведения на изкуството — дисплеите с електронна хартия върху наушниците дават на децата забавен начин да персонализират слушалките си, без да използват стикери. Просто изберете снимка, запазена на мобилно устройство, и я качете на дисплея чрез нашето придружаващо приложение. След качването изображението остава видимо дори когато слушалките са изключени.

Винаги безопасни, винаги забавни. Ограничения на силата на звука за дома и при пътуване*

Винаги безопасни, винаги забавни. Ограничения на силата на звука за дома и при пътуване*

Специално проектирани за допълнителна безопасност за младите уши, тези слушалки са ограничени до 75 dB за слушане у дома или по време на учене. За слушане в по-шумна среда извън дома родителите могат да използват приложението Philips Headphones, за да зададат ограничение на силата на звука от 85 dB в режим за пътуване.*

Удобни за децата и лесни за използване

Удобни за децата и лесни за използване

Големите кръгли бутони за управление в долната част на наушниците улесняват децата при използването на тези слушалки, а точките на гърба на лентата за глава им помагат да разберат как да ги поставят правилно. Омекотената лента за глава се регулира лесно, а по-малките наушници с меки възглавнички от мемори пяна нежно се адаптират към растящите уши за удобно прилягане.

Технически данни

Ръководства и документация

ЕС декларация за съответствие

  • PDF файл, 469.9 kB
  • 15 September 2026

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 2.7 MB
  • 3 September 2026

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      Откази от отговорност

      1. Силата на звука е ограничена до 75 dB в нормален режим и до 85 dB в режим за пътуване в съответствие със стандартите EN 50332 за безопасно слушане.