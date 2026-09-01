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TAK6000BL/00
Визия, която обичат. Звук, на който можете да се доверите.
Запознайте се със слушалките, проектирани за безопасно слушане и редовно обновяване на стила. Дисплеите с електронна хартия върху наушниците позволяват на децата да използват снимки за персонализирана визия, която лесно могат да променят. Ограниченията на силата на звука защитават младите уши у дома и в движение.
Безжични слушалки, поставящи се върху ушите
Силата на звука е ограничена до 85 dB
Персонализируем дисплей с електронна хартия
Издръжливи и сгъваеми
От снимки на семейството или домашните любимци до снимки на произведения на изкуството — дисплеите с електронна хартия върху наушниците дават на децата забавен начин да персонализират слушалките си, без да използват стикери. Просто изберете снимка, запазена на мобилно устройство, и я качете на дисплея чрез нашето придружаващо приложение. След качването изображението остава видимо дори когато слушалките са изключени.
Специално проектирани за допълнителна безопасност за младите уши, тези слушалки са ограничени до 75 dB за слушане у дома или по време на учене. За слушане в по-шумна среда извън дома родителите могат да използват приложението Philips Headphones, за да зададат ограничение на силата на звука от 85 dB в режим за пътуване.*
Големите кръгли бутони за управление в долната част на наушниците улесняват децата при използването на тези слушалки, а точките на гърба на лентата за глава им помагат да разберат как да ги поставят правилно. Омекотената лента за глава се регулира лесно, а по-малките наушници с меки възглавнички от мемори пяна нежно се адаптират към растящите уши за удобно прилягане.
Силата на звука е ограничена до 75 dB в нормален режим и до 85 dB в режим за пътуване в съответствие със стандартите EN 50332 за безопасно слушане.