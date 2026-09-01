Визия, която обичат. Звук, на който можете да се доверите.

Запознайте се със слушалките, проектирани за безопасно слушане и редовно обновяване на стила. Дисплеите с електронна хартия върху наушниците позволяват на децата да използват снимки за персонализирана визия, която лесно могат да променят. Ограниченията на силата на звука защитават младите уши у дома и в движение.